Confirma el AMLO que hay 3 sospechosos de corrupción en Pemex.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confirmó que en Petróleos Mexicanos (Pemex) se encontraron tres personas las cuales se les relaciona con actos de corrupción con desvíos millonario, de manera que urgió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la realización de un dictamen acerca del caso.

AMLO detalló que los tres funcionarios de la empresa productiva del Estado en la mira, dijeron no tener ninguna relación con el desvío de recursos, pese a ello se les va a investigar.

“Hay tres funcionarios que sin declararlos culpables estuvieron involucrados de una u otra manera en este proceso de la Estafa Maestra, por lo mismo, se les pidió información, entregaron notas informativas los tres argumentando que no tenían ellos responsabilidad”, dijo.

Fue el 22 de enero cuando un medio de comunicación nacional había publicado que Miguel Ángel Lozada Aguilar, director de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP, empresa productiva subsidiaria); Héctor Salvador Salgado Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP; y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística, también habían sido del caso de corrupción más grande presentado en México.

Según la información publicada, señala que los sospechosos habían firmado seis convenios con universidades públicas al sureste del país, convenios que ascienden a más 348 millones de pesos, mismos que habían ido a parar a 17 empresas ilegales.

De esta manera, Andrés Manuel López Obrador fue como solicitó a la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, presentar un dictamen sobre dichos casos y, con una investigación y pruebas, se determinara si son o no culpables del delito de corrupción del cual se les señala en la publicación antes mencionada.

“Que nos presente un dictamen (la SFP) para tener todos los elementos, no cometer una injusticia y al mismo tiempo no permitir impunidad y mantener como criterio que en el gobierno que represento no van ser contratados quienes tengan malos antecedentes”, aseveró.