Confía Sheinbaum que se apruebe la “Ley Ingrid” en la CDMX

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confió en que se aprobará la iniciativa de ley que presentó ayer la Procuraduría General de Justicia llamada “Ley Ingrid”, en la que se considera como delito difundir información y fotografías de las víctimas de violencia y sería castigado hasta con 16 años de cárcel.

Asimismo, exhortó a los directivos de los medios de comunicación a ponerse del lado de las víctimas para no difundir las imágenes que reflejan los niveles de violencia, en particular, de víctimas de la violencia de género como ocurrió en el caso de Ingrid.

“He estado diciendo que aquí también hay una responsabilidad de los medios de ellos mismos estar de lado de las víctimas, aquí no es un tema, siempre es difícil regular, legislar en la libertad de expresión, pero si uno está de lado de las víctimas nunca se va a equivocar”, señaló la jefa de gobierno.

Sheinbaum Pardo informó que la llamada “Ley Ingrid” contempla sanciones penales “o sea, se va a considerar un delito la filtración”, por lo que señaló que una vez que se apruebe esta iniciativa se sancionaría a cualquier persona –funcionario público o civil- que difunda el material violento.

Protestas por feminicidios están justificadas: Sheinbaum

Respecto a las manifestaciones que grupos de mujeres han realizado en los últimos dos días en la Ciudad de México y otras entidades, para exigir justicia por el incremento de feminicidios, Claudia Sheinbaum consideró que estas movilizaciones están justificadas, pero no está de acuerdo que las protestas deriven en violencia, sin embargo, aseguró que su Gobierno no caerá en provocaciones, ni reprimirá la protesta social.

“Son totalmente justos, demandar y exigir la seguridad de las mujeres y que tengamos derecho a una vida sin violencia estamos total y absolutamente de acuerdo.

“Estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para que así sea y si es necesario más, vamos hacer más, aquí el tema es que nosotros, y venimos del movimiento social no venimos nosotros como dijo el otro día el presidente de las elites, venimos de luchar y llegamos al gobierno de la ciudad para beneficio de la gente siempre lo hicimos de manera pacífica, entonces no vamos a caer en ninguna provocación, tampoco vamos a criminalizar la protesta social, no estamos de acuerdo, y lo que hacemos es sencillamente un esquema de contención”, aseguró.

Con información de Excélsior

