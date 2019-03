Conferencia matutina EN VIVO de AMLO presidente este 22 de marzo

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, realiza este viernes 22 de marzo su habitual conferencia matutina en vivo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional ubicado en la Ciudad de México.

Después de su conferencia matutina en el Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) viajó a Guelatao de Juárez, Oaxaca, para celebrar el 213 aniversario del Natalicio de Benito Juárez.

En las redes sociales del gobierno de lidera AMLO se posteo junto al en vivo de la celebración: “ En el #GobiernoDeMéxico se gobierna con el ejemplo del Benemérito de las Américas: ‘Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’”.

El día de ayer, Andrés Manuel López Obrador desmintió que existieran acuerdos ocultos con el yerno y asesor del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner.

AMLO dio a conocer que no fue a escondidas su reunión con el antes mencionado, y que no tiene nada de malo que se haya encontrado con él en una casa particular.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también afirmó en la conferencia matutina del 21 de marzo que queda cancelada la mal llamada “Reforma Educativa” y será sustituida por un acuerdo educativo que incluye las distintas realidades y desigualdades que existen en México.

“El objetivo es mejorar la calidad de la enseñanza, revertir las carencias en zonas de alta marginación, proteger los derechos laborales del magisterio y garantizar: Educación superior obligatoria; Educación inclusiva, intercultural y plurilingüe; Perspectiva de género y derechos humanos.”, se lee en las redes sociales de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Como desde el primer día de gobierno, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realiza conferencias matutinas en el Salón Tesorería del Palacio Nacional después de reunirse con su gabinete de gobierno.