Coneval apoya propuesta de AMLO de aumentar el salario mínimo a 171 pesos.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente electo, propuso aumentar el salario mínimo a 171 pesos, a lo que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) opina que no es una idea “descabellada” ni provocaría inflación, afirmó Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo.

Hernández Licona dio la conferencia “Diagnóstico de Desarrollo Social en México”, en el marco del Seminario de Pobreza, Monitoreo y Evaluación en la Entidades Federativas, 2018. En el evento indicó que el reto más grande en la actualidad es el ingreso laboral.

Ese recurso ha tenido vaivenes desde 1992, “vemos un ingreso de las familias que a veces, pero a veces baja mucho”, y ese es el factor más importante de la pobreza.

“El Coneval ha venido diciendo desde hace tiempo que el salario mínimo es muy bajo, y que vale la pena incrementarlo. Se hicieron esfuerzos para aumentarlo los últimos dos años, los cuales fueron un avance. Esta idea de llegar a los 171 pesos nos parece que que no es descabellada, que no traería un problema en materia laboral y no traería un problema de inflación”, destacó.