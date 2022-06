Condusef alerta por fraudes en Día del Padre; no abras mensajes de “promociones”

Los fraudes y las estafas están a la orden del día, por lo que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha advertido a la población que no caigan en falsas “promociones” por el Día del Padre.

La comisión advirtió que han empezado a circular falsas promociones donde ofrecen premios dando clic a links que llegan a los usuarios a través de un mensaje de texto o bien a través de redes sociales.

Fue en una entrevista que el asesor financiero de la Condusef Morelos, Carlos Flores Hernández, reveló que debido a la alta temporada de consumo por la conmemoración a los padres, se están enviando mensajes a través de WhatsApp o redes donde supuestamente regalan un kit de una cerveza nacional dando click al enlace, pero se trata de un engaño para que las personas caigan en un fraude.

Si te llegan “promociones” no abras el mensaje

Así luce uno de los mensajes de este nuevo fraude

El asesor financiero indicó que cuándo los usuarios les dan click a dichas páginas apócrifas, estas roban la información de contactos e incluso cuentas bancarias, pues al entrar a ellas les estás dando acceso a los delincuentes

La recomendación en caso que te lleguen este tipo de mensajes es: no dar click sobre ellos y borrar el mensaje. Recuerda que pese a que se trate de “buenas promociones” esto es una estafa por lo que debes evitar a toda costa abrir el mensaje.

¿Cuándo es el Día del Padre en el 2022?

Este 2022 se celebra a los padres el 19 de junio

En México el Día del Padre se conmemora cada año el tercer domingo del mes de junio, en este 2022 la celebración será el próximo 19 de junio. No es un día feriado irrenunciable, por lo que el comercio funcionará de forma habitual, pero recuerda no caer en fraudes y no dar click en mensajes de supuestos regalos o promociones.

