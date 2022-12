Condusef: Estas fueron las Afores con más quejas en México 2022

Conocer el rendimiento y la atención que la Afore da a los usuarios es importante para tomar la mejor decisión, por ello en esta ocasión en La Verdad Noticias te traemos la lista de las Afores que más quejas tuvieron en 2022.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), reveló que de enero a octubre de 2022, recibió un total de 6,318 reclamaciones en contra de las Administradoras de Fondos para el Retiro.

Por ley, cualquier trabajador que esté dado de alta en el IMSS o en el ISSSTE cuenta con una Afore, pero también trabajadores independientes pueden contar con una para el momento de la jubilación.

¿Cuáles son las Afores con más quejas?

La principal causa de quejas fue la solicitud de trámite no atendida o no concluida.

De acuerdo con la Condusef, la principal causa de quejas, fue la solicitud de trámite no atendida o no concluida con más de la mitad de las quejas, seguida de la unificación de cuentas no atendida o no concluida, luego inconformidad con el monto de retiro liquidado y finalmente el traspaso de Afore no atendida o no concluida. Entre las quedas destacan:

Principal con 26 reclamaciones

PENSIONISSSTE con 22

Invercap con 19

Mejores afores calificadas:

Afore Coppel con 6

CitiBanamex Afore con 9

Afores con mayor índice de resolución a favor del usuario:

Invercap Afore con 71%,

Afore Coppel con 65%

Afore Sura con 39%.

¿Cuál es la mejor Afore según la Condusef?

Hasta octubre 2022 había un total de 53.8 millones de cuentas registradas de los trabajadores en 10 Administradoras, de las cuales destacan:

Afore Coppel con el 24.9%

Afore Citibanamex, el 16.4%

Afore Azteca, 15.2%

Afore XXI Banorte, 14.3%

La Condusef destacó que en enero-octubre de 2022 las entidades federativas donde se presentó un número mayor de reclamaciones fueron la Ciudad de México con 885 y el Estado de México con 761 quejas. Ahora que conoces las Afores con más quejas, elige bien antes de cambiar de institución financiera.

