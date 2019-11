Conductor de Uber intenta secuestro en CDMX, la empresa responde con un ¿Cómo vas?

La estudiante de gastronomía, Katsuko Nakamura, de 20 años, para poder salvar su vida tuvo que lanzarse del auto en el que viajaba y el que era un servicio de Uber para evitar ser secuestrada por el conductor, sin embargo la empresa digital de transporte público, tiempo después de reportada la queja respondió con un solo ¿Cómo vas?.

Nakamura cuenta que al salir de su trabajo de la alcaldía Coyoacán pidió un servicio de Uber, el cual fue solicitado por su novio para que pudiera seguir la ruta del conductor, puesto que en la CDMX ya se han escuchado varios casos de robo o intentos de secuestros, además la joven tomó la precaución de sentarse detrás del conductor.

Sin embargo, nada de eso sirvió cuando la joven Nakamura notó que el conductor cambió sus guantes de cuero por unos de látex y de forma sorpresiva comenzó a acelerar cuando debía tomar la lateral para seguir hacia Eje Central pero gracias a que un auto se atravesó al Uber la joven dijo que pudo escapar del auto lanzándose al asfalto.

Uber intenta secuestrar a joven en la CDMX y esta se salva al aventarse del auto

La joven comentó en sus redes sociales que pensaba en aventarse del vehículo por lo que cuando pudo lo hizo y al salir comenzó a correr entre las calles en busca de más gente y un lugar para ponerse a salvo.

Nakamura narra en su red social que se encontraba confundida pues temía por su vida pero dijo que solo dependía de ella el poder vivir, además dijo que el acoso cotidiano en las calles de la CDMX que ha sufrido desde los 12 años le ha servido de entrenamiento para enfrentar a sus agresores cada vez con más rabia.

Hola, @Uber_MEX, este sujeto trató de llevarse a mi hermana hace 1 hora, espero que tomen cartas en el asunto, mi hermana tuvo que saltar del auto porque el sujeto se desvió de la ruta y empezó a hacerle comentarios obscenos, PONGAN MÁS ATENCIÓN SOBRE QUIEN COLABORA CON USTEDES pic.twitter.com/3az0jwdzpf — Ángel Nakamura (@angelnl87) November 27, 2019

En algún momento ella dice que pensó que sería muy tarde por lo que recordó a su madre y hermana y dijo “Esto no me puede pasar a mi, no moriré de esta manera. Estoy viviendo el mejor momento de mi vida y nadie me lo va a quitar”, Nakamura.

Únete a nosotros en Instagram

Por su parte, un hombre que dijo ser su hermano denunció en la cuenta de Uber el aterrador hecho que vivió su hermana, sin embargo, la plataforma se remitió a responder con un ¿Cómo vas, @angelnl87(Cuenta del hermano)? Uber aplica estrictas pautas de seguridad para garantizar que tus viajes sean cómodos y seguros. No toleraremos conductas poco profesionales de los conductores por lo que te hemos enviado un mensaje directo y seguir la conversación por allá.

Te puede interesar: Duro golpe a Uber, en riesgo de perder su licencia de operar por ‘fallas’

Después de levantar su denuncia, el sujeto fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes afirmaron es la posiblemente la persona vinculada con el intento de secuestro ocurrido en las calles de la colonia Narvarte Oriente.