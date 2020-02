Conductor acosa sexualmente a una mujer en Edomex ; grabó bajó su falda (VIDEO)

Se registra un nuevo caso de acoso sexual en el Estado de México; una joven denunció al conductor de una aplicación de transporte por haber grabado debajo de su falda cuando solicitó el servicio. Medios locales añaden que la fémina se encontraba con su hija de tres años de edad.

Todo sucedió el pasado martes 18 de febrero en el Estado de México, la mujer identificada como Luisa, solicitó un taxi de la aplicación Didi para poder llegar a un centro comercial ubicado en el Edomex..

“No, pues se ve súper claro como el tipo se acerca bien cabrón, como no me di cuenta, lo vi que estaba ahí, estaba enfocada en mi hija, pero además, todo el tiempo está viendo”.

Mientras la mujer acomodaba a su hija de tres años de edad, el hombre aprovechó para grabar debajo de su falda.

Un vecino de la víctima,a se percató que el hombre actuaba de manera sospechosa, por lo que decidió acercarse a la mujer para advertirla.

Luisa asegura que no se percató del acoso sexual del que fue víctima, fue hasta que revisó las cámaras de seguridad en compañía de su prima y al revisar todas las cintas, descubrieron el momento en el que el sujeto grabó debajo de su falda.

La mujer estaba pendiente de su hija, por eso no logró percatarse del momento en el que sucedió todo. “le digo ‘mi amor, levántate’, no sé, habré estado menos de un minuto parada en la puerta del coche en lo que acomodaba a mi hija en el asiento”.

El sujeto acosador, fue identificado como Carlos Alberto, quien llegó a brindar el servicio por parte de la aplicación en un Volkswagen vento azul con placas de circulación NFB1271; la víctima reportó lo sucedido a Didi.

Pese a que recibió una buena atención cuando reportó al conductor, la empresa no le dio seriedad al asunto, por lo que no recibieron la notificación de denuncia de la fiscalía.

“Yo creo que pensaron a o mejor se le olvida y a lo mejor ya no hace nada y lo deja así. Me dio la impresión de que no les importó”.