Conducir en CDMX con aliento alcohólico te podría dejar sin licencia de conducir

El Gobierno de la Ciudad de México está en busca de nuevas sanciones que hagan que la época decembrina sean más segura para todos, pues busca que se reduzcan los accidentes por conducir en estado de ebriedad; una de las sanciones que evalúan, es la posibilidad de retirar la licencia de conducir a quien lo haga o en todo caso suspenderla.

¿CUÁL ES LA PROPUESTA?

Héctor Villegas Sandoval, miembro de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, indicó que lo que busca el Gobierno de la Ciudad de México es resolver el problema de fondo en el tema de los accidentes de tránsito, pero sobre todo proteger la vida, la cuál señaló como el bien más valioso.

Informó, además, que una de las estrategias que están evaluando es quitar la licencia, tal como indicó que sucede en otros países en el mundo, en donde se evalúa el nivel de la infracción y de ahí se decide si se retira el derecho a licencia o solo se suspende por cierto tiempo.

También, indicó que a inicios del mes de diciembre se darán a conocer las modificaciones que se incluirán al Reglamento de Tránsito, pues la finalidad de hacerlo en ese momento es que los ciudadanos “le midan” en las fiestas navideñas, y sean conscientes de las consecuencias que tendrían que pagar si se les infracciona por encontrarse en estado de ebriedad.

RESPECTO AL PROGRAMA CONDUCE SIN ALCOHOL

Andrés Lajous, Secretario de Movilidad, señaló que el programa "Conduce sin Alcohol" no se quedará atrás y será más estricto en los puntos de control, pues en caso de que una persona no apruebe el alcoholímetro, podrá ser multada con el retiro de su licencia de conducir hasta por seis meses, y en caso de que el conductor no sea el propietario del vehículo, se sancionará al dueño.

Enfatizó que todo ciudadano a quien se le pretenda quitar la licencia de conducir, tendrá derecho a una audiencia ante un juez cívico, quien dará el dictamen final.

