Condena Sheinbaum ataques en redes contra AMLO tras dar positivo a COVID-19

Este lunes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, condenó los ataques que se han dado en redes sociales contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que anunciara que dio positivo a COVID-19.

“Me parecen mezquinos (…) la verdad utilizar el tema de la enfermedad de nuestro presidente para una crítica electoral me parece terrible”, dijo la mandataria capitalina durante la videoconferencia de hoy.

Pide Sheinbaum empatía con el presidente

Y es que a raíz del comunicado que hizo López Obrador a través de sus redes sociales, varios usuarios manifestaron su alegría, mientras que otros más se solidarizaron y desearon pronta recuperación.

Respecto a los comentarios negativos, Sheinbaum Pardo consideró grave que “una persona sea capaz de deshumanizarse tanto para poder utilizar la enfermedad de una persona, a cualquiera que ésta sea, y en particular el presidente”.

La jefa de gobierno señaló que muchos funcionarios e incluso ex presidentes “como Calderón y Peña, que no pueden estar de acuerdo con el presidente, su actitud es distinta. En cambio hay personas de enorme mezquindad, eso no cabe en nuestro país”, criticó.

Durante su videoconferencia de este lunes, Claudia Sheinbaum informó que ya habló con la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, quien le informó que Andrés Manuel López Obrador “se encuentra bien. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y cariño al presidente de la república”.

Sheinbaum envía mensaje a AMLO

Ayer, la mandataria capitalina envió un mensaje a López Obrador a través de las redes sociales desenado pronta recuperación.

“Vas a salir bien presidente. Segura de ello”, escribió.

“Tu fortaleza, convicción y amor por la vida y por lo que representas nos dan esa certeza. Aquí estamos desde la ciudad en el trabajo para salir adelante. Ánimo”, se lee en un mensaje en el que citó el anunció que hizo el presidente de México.

