Condena Coparmex acción de diputados de Baja California durante contingencia

Este jueves, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mexicali, presentó un extrañamiento al Poder Legislativo de Baja California al señalar que los diputados locales no están legislando temas vitales para la entidad en medio de la contingencia por Covid-19, solo han aprobado nuevos impuestos y la opción de su reelección.

Ernesto Elorduy Blacklaller, presidente de Coparmex Mexicali, acompañado de otros representantes del sindicato patronal se apersonaron en el Congreso local para entregar el documento con los reclamos del sector empresarial, sin embargo, un funcionario menor del Legislativo les dijo que podían recibir dicho escrito.

Más tarde, en videoconferencia, Elorduy Blacklaller lanzó un fuerte reclamo a los diputados locales por no atender la contingencia económica y sanitaria que sufre el estado, pero sí legislar a favor de su reelección con ventajas.

“En las últimas semanas, en plena contingencia sanitaria y sin consultar ninguno de los sectores involucrados, los legisladores incrementaron los impuestos a la gasolina, al diésel, gas LP, y aplicaciones móviles, que invariablemente tendrán repercusiones en los bolsillos de los ciudadanos.

“¿No es suficiente todos los impuestos que ya pagamos, mes con mes, para pagarles a ustedes su sueldo y financiar a sus partidos, sus labores de gestoría social con nuestro dinero, sus equipos de personas que los acompañan…y, aun así, nos cobran más?”, cuestionó el dirigente empresarial.

Agregó que aunado a ello, “nos cobran más pero no vemos propuestas serias y profundas para recortar sus gastos en forma permanente, no simbolismos irrelevantes como no cobrar un mes de sueldo o no cobrar aguinaldo…necesitamos que se aprieten el cinturón como lo está haciendo cada familia y cada hogar del estado. No hemos visto una sola muestra de esto, mucho menos un liderazgo o un ejemplo que podamos seguir”.

Asimismo, condenó que el pasado lunes, “en una actitud indolente, su prioridad fue aprobar una reforma a la Constitución Política de Baja California, para que ellos, los diputados puedan reelegirse el año que viene y con ventaja sobre sus adversarios, sin tener que renunciar a su cargo, y así poder hacer campaña mientras también son diputados”.

Coparmex exige legislación que beneficie durante la contingencia

Ernesto Elorduy recalcó que ya fue suficiente del descaro de los diputados locales, por lo que los exhortó a legislar temas que beneficien a los habitantes de Baja California en medio de esta contingencia, como crear mecanismos para mitigar los fallecimientos, el desempleo y protección a los sectores vulnerables.

También, revisar el presupuesto para reasignar partidas a las áreas de salud y de infraestructura e insumos; aportar su gasto social y de módulos de $400,000 mensuales por diputado a cubrir suministros médicos a personal de hospitales, camas y ventiladores.

Identificar y reasignar ahorros y subejercicios del presupuesto para priorizarlo en la pandemia; hacer recorte de personal como ya lo hizo el Gobierno Federal; Reasignar los ahorros por la ineficiencia y corrupción del gobierno anterior a temas de apoyo a la economía familiar.