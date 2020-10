Con shorts y meditando, regio busca vivir un mes sobre el Pico de Orizaba (FOTOS)

Meditando en medio de la nieve y a más de 5,600 metros de altura sobre el nivel del mar, un joven originario de Monterrey, Nuevo León, busca vivir en el Pico de Orizaba por un mes, a fin de admirar el paisaje y estar en contacto con la naturaleza, dijo el excursionista a través de su cuenta de Facebook.

Hasta ahora, David Villarreal lleva 13 días sobre la montaña más alta de México.

David Villarreal, de tan sólo 23 años de edad, ha logrado hasta ahora sobrevivir 13 días, pero continúa con el firme compromiso de "vivir al máximo la experiencia y hacer del montañismo un estilo de vida", al tiempo que envió un mensaje a los jóvenes para que lleven una vida más sana.

Según contó Villarreal en Facebook, hace un mes renunció a su trabajo y con lo que tenía ahorrado y el apoyo de su padre, logró adquirir todo lo necesario para ascender al Pico de Orizaba, el cual consideró un llamado que recibió a través de la intuición, quedando maravillado del lugar.

El joven regiomontano dijo que este es un lugar muy especial para él: “Hace como un mes llegué, me enamoré de los paisajes, me enamoré de la cima de la nieve, está increíble y también el hecho de que sea el lugar muy alto, el más alto de México me hace crecer física y mentalmente, eso es lo que me llama de este lugar, que es un lugar hermoso pero duro a la vez y es increíble y siento así me lo decía mi intuición”.

Alpinistas asombrados por David Villarreal

Es de mencionar que decenas de alpinistas que han subido al Volcán Pico de Orizaba, han quedado asombrados de la tenacidad del joven regiomontano, quien medita en medio de la nieve solamente con un shorts como parte de su ropa, dejando atónitos a quienes han presenciado estas imágenes.

Por lo que la hazaña de este deportista despertó la solidaridad de las personas que ascienden para llevarle comida; en Monterrey, su lugar de origen, cuenta con amigos que también están confirmando un grupo que se dedique a este deporte extremo.

“Existe un grupo de amigos muy chingones en Monterrey, y en el aspecto de dar positividad de la naturaleza creo que eso es básicamente estamos tratando de hacer una comunidad con eso y cada vez están creciendo más”.

