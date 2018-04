Con memes de las banderas te decimos como hablan en México

No he salido de casa. ¿Me puedes esperar?

No he salido de casa. ¿Me puedes esperar?

No he salido de casa. ¿Me puedes esperar?

No he salido de casa. ¿Me puedes esperar?

No he salido de casa. ¿Me puedes esperar?

¡Ya estoy aquí a la vuelta!

— P. (@Facso) April 18, 2018