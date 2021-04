Este día fue revelada la nota con la que una abuelita de 85 años alertó a la enfermera que le aplicó la vacuna contra el COVID-19 que se encontraba “secuestrada” por su propia hija y su yerno, por lo que solicitaba su ayuda para alertar a las autoridades de la Ciudad de México.

En La Verdad Noticias informamos que este hecho ocurrió el domingo 4 de abril en el centro de vacunación que está ubicado en la escuela vocacional número 7, en la Alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el reporte oficial, la adulta mayor llegó acompañada por dos de sus familiares para que fuera inmunizada contra el virus SARS-CoV-2.

¿Qué decía la nota de la abuelita?

A través de redes sociales comenzó a circular la nota que escribió la mujer en la que se puede leer que está secuestrada “por mi hija y su esposo”.

Con esta nota abuelita pidió ayuda a enfermera que la vacunó contra COVID-19

“Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa me ¿dejan? Les pido que me saquen de aquí por favor”, decía la carta que entregó a la enfermera que le aplicó la vacuna.

La enfermera entregó la nota a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) que resguardaban el lugar y así lograron detener a las dos personas señaladas por la abuelita.

La mujer de 39 años, quien fue identificada como la hija de la denunciante, y un hombre de 59 años, quien es su yerno, fueron detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación jurídica y realizará las indagatorias pertinentes.

En tanto, la abuelita fue resguardada y trasladada a un lugar seguro, donde se dará seguimiento a su caso.

Comienzan las campañas hacia las elecciones 2021 en México. Síguenos en Instagram y mantente informado.