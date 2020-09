Con Mario Delgado en Morena se consolidará la 4a Transformación

Mario Delgado quiere ser líder del Partido Morena con la filosofía juarista de "con el pueblo todo, sin el pueblo nada"

El diputado federal Mario Delgado Carrillo convocó a toda la militancia de Morena a mantener la unidad en torno al presidente de la República para garantizar la continuidad de la 4ª. Transformación y el Lópezobradorismo; aseveró su representante ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE (Instituto Nacional Electoral), Rafael Estrada Cano.

En entrevista con La verdad Noticias sobre su trayectoria política y los motivos por lo que Mario Delgado lo designó en ese cargo, expuso que independientemente de la amistad que lo une con el aspirante para dirigir los destinos de Morena para el próximo proceso electoral de 2021, los empalma la similitud de anhelos para lograr un México más igualitario, libre de corrupción, pobreza y violencia.

Mario Delgado es uno de los aspirantes a la dirigencia nacional del Partido Morena

“Ningún interés particular debe de estar por encima de los intereses del pueblo”, externó, ya que la mística del partido Movimiento de Regeneración Nacional es defender también el principio de austeridad republicana para sanear la vida pública de todas las instituciones nacionales”.

Trayectoria política reciente

Quien fuera también Comisionado Nacional de Elecciones de Morena para el Proceso Federal Electoral de 2018, además de articular parte del trabajo de fiscalización y litigio estratégico de la Coalición “Juntos Haremos Historia” misma que logro un Triunfo abrumador en la elección Presidencial, expuso que le corresponde a esta generación continuar luchando por hacer realidad el anhelo de hacer de México un país diferente, en donde la justicia y las leyes realmente respalden al pueblo.

Difunde 10 propuestas con Delgado

Externó que actualmente el candidato Mario Delgado está difundiendo su programa de trabajo para alcanzar la dirigencia nacional de Morena a través principalmente de 10 propuestas para lo cual permanentemente dialoga con los referentes nacionales, estatales y municipales de todo el país, así como visita las entidades federativas para que la militancia las conozca:

Rafael Estrada, representante de Delgado ante el INE, llamó a la militancia a mantenerse unidos en torno al proyecto de AMLO

1.- Morena, instrumento de lucha del pueblo de México. La gente quiere mucho a Morena, porque es su creación. Nunca debemos olvidar que es producto del esfuerzo de miles que incansablemente caminaron y tocaron casa por casa hasta que detonar un movimiento que propició la revolución pacífica en las urnas en julio del 2018. Debemos tener presencia e interlocución permanente entre los movimientos sociales y las instituciones del estado.

No queremos ser un partido que divida, sino un partido movimiento que siga sumando. Que la gente siempre decida en Morena. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

2.- Morena, motor de la transformación. Es momento de definiciones. Nuestro partido debe convertirse en un impulsor permanente del Proyecto de Nación que encabeza desde el gobierno nuestro presidente Andrés Manuel López obrador. No queremos ver a un presidente solo en la lucha frente a los conservadores, ahí debe estar el partido, de frente, sin titubeos, defendiendo a nuestro gobierno y al proyecto obradorista que el pueblo de México hizo suyo.

3.- El pueblo organizado: la fuerza de Morena. Debemos regresar a los orígenes, a lo que nos enseñó nuestro líder hacer durante más de 20 años, organizar a la gente.

El movimiento está más vivo que nunca, la gente está ávida de participar. Después de la elección del 2018, los Comités de Protagonistas del cambio verdadero se quedaron sin tarea específica. Debemos reencontrarnos para convertirlos en los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y establecerlos en todo el territorio nacional. Desde ahí nos organizaremos para tener una movilización permanente en apoyo a nuestro gobierno y para la estructura electoral y promoción del voto del próximo año.

4.- 50% de los recursos a la vacuna del Covid. En estos momentos difíciles para el país, nos comprometemos a regresar la mitad de la prerrogativa que le corresponde por ley al partido, para que el gobierno tenga listos los recursos para la compra de la vacuna contra el Covid 19.

Nuestro partido debe poner el ejemplo en materia de transparencia en el ejercicio de sus recursos, por ello proponemos la creación de un comité de tres personas de reconocido prestigio y honestidad para su manejo y la publicación de reportes trimestrales.

5.- Juramento de principios. Será una obligación de todas y todos los aspirantes a un cargo de representación popular, tomar un curso sobre los documentos básicos, los principios y valores del movimiento y asumir el compromiso inquebrantable de respetarlos puntualmente.

Para regenerar la vida pública del país, debemos de hacer de la política un imperativo ético por parte de nuestros representantes en todas sus acciones y decisiones. Nuestros partido, mientras más abierto, más apegado debe estar a nuestros principios. Debemos ser eficaces en la lucha política, pero nunca a costa de nuestros principios.

6.- Más mujeres, jóvenes e indígenas. Nuestro partido debe ser un garante de la paridad y del ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, libres de acoso y violencia.

Debemos impulsar el relevo generacional en los espacios de decisión garantizando mecanismos que los favorezcan. Para no dejar a nadie atrás, debemos considerar siempre la deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos milenarios reforzando su presencia en el movimiento.

7.- La revolución de las conciencias. Necesitamos fortalecer al Instituto Nacional de Formación Política en los términos que propuso nuestro dirigente Andrés Manuel López Obrador, que sea el espacio para la reflexión, formación, el debate, consolidación de nuestra agenda programática y la acción que fortalezca y consolide la revolución de las consciencias.

8.- Que regrese el Regeneración. Una herramienta fundamental para lograr el triunfo del 2018 fue el periódico Regeneración, lo tenemos que recuperar y darle la relevancia histórica que merece, que vuelva a ser la principal herramienta de información-formación de la militancia para abrir el diálogo con la comunidad, libre de las campañas de desinformación y fake news de la derecha.

9.- Padrón público y confiable. Nuestra militancia está integrada por mexicanas y mexicanos excepcionales, comprometidos con nuestro proyecto, informados, orgullosos de ser parte del movimiento. No hay ningún riesgo para el partido que nuestro padrón sea público. Nuestra obligación será, a través del trabajo territorial, su permanente actualización.

10.- Partido en el gobierno, nuevos estatutos. Después de la elección del 2018, nuestro país cambió y hoy tenemos una nueva realidad política. Los estatutos originales se diseñaron para un partido de oposición, hoy ya somos la primera fuerza política del país, el partido de izquierda más fuerte y grande del mundo, nuestros estatutos deben ser reflejo de esta nueva circunstancia y apegarse a la esencia del obradorismo: Morena es del pueblo y para el pueblo. Y el pueblo de México es mucha pieza.

Delgado quiere encabezar una dirigencia que aglutine los beneficios de la 4T

Estrada Cano recordó que estuvo presente junto con Mario Delgado y los demás integrantes del equipo en la entrega de la solicitud de registro ante el INE, convencido de que su propuesta representa y rescata el espíritu colectivo del obradorismo y el sueño de millones de mexicanas y mexicanos que ven en Morena al instrumento que acompañe al presidente Obrador para sentar las bases de la transformación transexenal del Estado Mexicano.

Le otorgan militancia fast track a Muñoz Ledo

Al preguntar su opinión respecto de que a Muñoz Ledo se le acreditó la militancia por el mismo Organo Jurisdiccional de Morena, que horas después solicito que a la brevedad al Consejo Nacional elegir a sus sucesores, Rafael Estrada Cano respondió que los 3 principios no mentir, no robar y no traicionar al pueblo son el proceso de selección natural y ADN que Andres Manuel López Obrador a legado a los morenistas y que su representado, el diputado Federal Mario Delgado personifica.

Encuesta Morena del 26 al 2 de octubre 2020

El 20 de agosto de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE encargarse de la renovación de la Presidencia y Secretaría General de Morena, a través de una encuesta abierta a la ciudadanía, respecto de personas que se auto adscriban como simpatizantes, así como a las y los militantes de dicho instituto político. Para la encuesta abierta podrán participar como candidatas o candidatos toda persona militante de Morena que cumpla con los requisitos que se describan en la convocatoria respectiva.

Te puede interesar: UIF bloquea cuentas de ex senadora del PRI; la acusan de desvío de recursos

Dicha resolución TEPJF se notificó al INE el 21 de agosto de 2020.

Por mandato del Tribunal Electoral, el INE dispondrá de lo necesario para organizar la Encuesta abierta para la elección de la dirigencia del partido Morena. Aquí encontrarás detalles de lo dispuesto para dicho evento.

Plazos importantes

Fecha para registro de empresas encuestadoras: 1 y 2 de septiembre de 2020

Fecha límite de registro de aspirantes a candidaturas: 8 de septiembre de 2020

Levantamiento y procesamiento de encuesta abierta: 26 de septiembre al 2 de octubre de 2020

Más notas de México