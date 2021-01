Con LENGUAJE de SEÑAS trabajadora del IMSS apoya a pacientes de COVID-19

Eréndira Franco Corsa, atiende con lenguaje de señas, a pacientes sospechosos de COVID-19 en la clínica de Servicios Técnicos de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 40.

Ella tiene una licenciatura en Educación Especial en el área de Audición y Lenguaje, junto al personal Técnico en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD) apoya para que estos pacientes reciban una atención oportuna, ya sea médica o si acuden a realizar algún trámite.

Esta solidaria labor la desempeña desde hace unos años cuando laboraba en otra unidad médica, ahí le tocó asistir como intérprete en las consultas y atender a algunas personas que pedían requisitos para su vigencia en el área de Control de Prestaciones.

Los pacientes sospechosos de COVID-19 aumentan en México

Atiende a pacientes sospechosos de COVID-19

Se dijo a La Verdad Noticias que hace unos días, Eréndira Franco atendió el caso de un señor con insuficiencia auditiva que acudió a la UMF No. 40 con síntomas que lo hacían sospechoso a COVID-19.

“Mi compañera de Orientación y Quejas me solicitó el apoyo, ya que requería que le hiciéramos una entrevista sobre los síntomas que traía, y si ameritaba pasar al Triage respiratorio o podía pasar directamente a la consulta”, comentó.

“Bajé y sí traía algunos síntomas, lo que hizo necesario que entrara al Triage, por lo que me pidieron el apoyo para poder entrar con él. Me proporcionaron un Equipo de Protección Personal y ya pasé para que la doctora checara si era o no candidato y le realizaran la prueba confirmatoria a COVID-19.

“Afortunadamente no resultó positivo, únicamente era una infección de vías respiratorias, pero aun así se le pidió que si seguía con síntomas asistiera a urgencias”, recordó.

Eréndira Franco Corsa señaló que para ella es muy importante apoyar a sus compañeros en la UMF No. 40. “Así como un médico puede siempre prestar esa atención, ya sea que encuentre a una persona que requiera su apoyo dentro o fuera de la unidad, pues yo también ese día no lo pensé”.

“Sabía que entrar al Triage respiratorio era complicado. Sí estaba algo nerviosa, pero también era una persona que requería apoyo y bajé sin pensarlo”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR:Coronavirus Yucatán: Mezclan a sospechosos de Covid-19 con pacientes normales

Expresó que está satisfecha de haber ayudado a alguien a otra persona, “creo que la participación de todos es importante, sé que en esta situación que estamos viviendo de pandemia los médicos y las enfermeras son la cabeza principal, pero considero que todos somos importantes”, señaló.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.