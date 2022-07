¡Con Kola Loka! Así es como roban en los cajeros automáticos de Acapulco.

A través de redes sociales, un usuario denunció el método que usan ladrones en cajeros automáticos de Acapulco, donde utilizan pegamento Kola Loka para bloquear las compuertas de las máquinas e impedir que salga el dinero en efectivo.

El hecho fue dado a conocer en un video que circula en redes sociales en el que explica que al darse cuenta que en la tapa había algo extraño, tomó una llave y quitó el pegamento logrando así recuperar el dinero que retiró.

El clip, que se volvió tendencia en redes sociales, fue grabado en una sucursal de BBVA Bancomer en el Zócalo de Acapulco, Guerrero.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, tras el descubrimiento el hombre alertó a los demás usuarios para que eviten ser víctimas de estos robos en los cajeros automáticos.

El hombre pidió a la gente que no se confíe y revise bien los cajeros automáticos antes de sacar el dinero para evitar ser víctima de esta modalidad de robo, ya que algunas personas colocan obstáculos para que la gente crea que el dinero no salió, para posteriormente quedarse con él.

¿Cómo saber si el cajero automático tiene una 'trampa'?

El mejor consejo para no caer en este tipo de robos, es revisar que la rendija del cajero por donde sale el dinero no esté tapada. Hay que tener en cuenta que las trampas, en su mayoría, son de un metal de color negro y no permite el movimiento.

En caso de ser víctima, lo recomendable es llamar al 911 o solicitar ayuda a un policía de la sucursal bancaria donde ocurrió el delito.

