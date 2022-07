Comunidad trans reporta desabasto de testosterona en Nuevo León

A través de redes sociales hombres trans de Nuevo León han reportado el desabasto de testosterona, hormona masculinizante que algunos pacientes tienen en tratamiento desde hace más de 5 años.

La incertidumbre para la población trans masculina en el Estado se intensificó a inicios de año, cuando los endocrinólogos del IMSS e ISSSTE les notificaron a los usuarios de la falta del medicamento.

En el caso de Diego Korev Silva, quien tiene su tratamiento en el Instituto Mexicano del Seguro Social desde hace dos años, a finales del 2021 le informaron que no había testosterona.

“Desde el año pasado me dijeron es que no hay, date la vuelta cuando llega el medicamento que son los jueves, en la Clínica 4 de Guadalupe de Especialidad; entonces, me di la vuelta y no, nada. No podría estar esperando porque yo me tengo que inyectar máximo cada 21 días, si no mis hormonas andan con mucho desequilibrio”, expuso en entrevista con ABC Noticias.

“Para el mes de febrero, comencé a batallar y no conseguía, y hasta me paseaba por varias similares y nada”, agregó.

Su alternativa fue conseguir el medicamento procedente de Estados Unidos, avalado por la FDA, pero no autorizado en México por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Hombre trans de Nuevo León sin acceso a la hormona

Hombre trans reporta desabasto de testosterona en Nuevo León.

Matías Ramos, se atiende en servicio médico privado y es la primera vez que experimenta no tener fácil acceso a la hormona.

“Yo inicié en 2020 mi tratamiento, este año cumplí dos años en el mismo y es la primera vez que me pasa… ya meses atrás escuché que no tenían testosterona en las farmacias; yo sí iba y buscaba, pero me iba a lugares más lejanos de donde vivo y sí encontraba”, compartió.

Calificó de crítica la situación pues, también en su caso, cada 21 días debe inyectar la dosis. “De hecho, me tocaba aplicarme la semana pasada, el 27 de junio, y pues ahorita no tengo ya nada”, señaló.

A esto se suma que, aunque es usuario del IMSS, en la Clínica que le corresponde le indicaron que no brindan el servicio de endocrinología.

Otro joven que prefirió mantener el anonimato dijo tener dos ampolletas guardadas ya que su tratamiento indica aplicación cada 18 días, pero tampoco ha encontrado más hormona, ni en Nuevo León, ni en otro Estado de la república.

“Y ya no sé que voy a hacer… mis papás viven en Monclova (Coahuila), estaban encontrado allá, pero ya tampoco hay”, dijo.

Los jóvenes, así como sus conocidos, coincidieron en comenzar a experimentar cambios -físicos y emocionales- que podrían afectar su tratamiento, por lo que hicieron un llamado a las autoridades locales de Salud para la revisión y abastecimiento en las farmacias y hospitales que les corresponda.

El llamado se hizo de igual manera a un laboratorio para que surta de la testosterona Primoteston Depot o Nebido 1000 mg / 4ml solución.

Te puede interesar: Testosterona podría tratar la DIABETES Tipo 2, revela estudio.

¿Qué hace la testosterona en los hombres?

La testosterona es la principal hormona sexual en los hombres.

La testosterona es la principal hormona sexual en los hombres. Durante la pubertad de un niño, la testosterona causa el crecimiento del vello corporal, el desarrollo muscular y la profundización de la voz.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!