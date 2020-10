¡Compró un celular y le llegó un puré de tomate! Joven denuncia fraude en Sonora

Un joven vio frustrados sus deseos de tener un celular nuevo, pues denunció que tras comprar el aparato electrónico a través de una reconocida tienda departamental en la modalidad en línea fue vícitma de un fraude.

El joven oriundo del municipio de Cajeme, Sonora, denunció haber sido víctima de fraude luego de encargar un celular y recibir a cambio una caja de puré de tomate.

El afectado, Jesús Antonio Barrios Aguirre, dijo que compró un teléfono celular gama media a alta, a través de la pagina en línea de Liverpool, donde la paquetería responsable es Fedex, y que el pasado lunes 05 de octubre el pedido llegó al establecimiento por lo que acudió a recogerlo.

El joven compró un celular en línea y fue estafado

Descubrió que fue víctima de un fraude en Sonora

Al recibir el paquete, todo parecía normal, señaló, pero al abrirlo se percató que dentro de el no venía ningún celular, sino un puré de tomate empacado, lo que cómo era de esperarse desató su enojo ante el fraude del que acaba de ser víctima.

El joven indicó: “Cuando me avisaron que ya llegó mi paquete, acudí a la tienda con el comprobante que te dan para recoger, me atendieron y me lo entregaron, el empleado antes lo abrió y me lo pasó para revisarlo y al momento de meter la mano resultó que venía una cajita de puré de tomate”.

Detalló que el personal del local no se sorprendió mucho, pues dijeron ya ha habido varios casos en la región de Sonora e iniciaron el proceso interno correspondiente, tomaron fotos y le comentaron que continuarán en contacto con él.

Así mismo el joven oriundo de Sonora indicó que lo que él quisiera es que el caso se resolviera lo antes posible, ya que podría tardar mínimo dos semanas y como fue un producto adquirido a crédito, los pagos continúan acumulándose y no considera justo que comience a dar abonos por algo que no tiene, subrayó.

“Es la primera vez que me pasa, he realizado muchas compras en línea, incluida en esa misma tienda y jamás había tenido algún problema, y no busco quien tuvo la culpa, solamente quiero tener el aparato como lo pedí”, puntualizó.