Compras de pánico de agua embotellada en Tampico causará escasez, advierten AC

Las largas filas de gente comprando agua embotellada en Tampico, Tamaulipas se viralizaron en redes sociales y las compras de pánico se hicieron presente en los pobladores, sin embargo, Asociaciones Civiles (AC) exhortaron a la población a no caer en la desesperación para evitar que el vital líquido escasee.

El presidente de la asociación civil “Ganas de Ayudar”, Gabino López Zúñiga, indicó que debe existir responsabilidad de parte de la ciudadanía y los propietarios de las empresas purificadoras, ya que agregó una alta demanda puede provocar el alza de los precios.

“Hacer un llamado a la población a no generar escasez del agua, sabemos que estamos haciendo compras de pánico y estamos generando que muchas familias se queden sin este producto, que no tengan acceso por que cuando van ya no hay”, indicó el presidente.

¿Qué está pasando con el agua en Tampico?

Las compras de agua en gran cantidad aumentaron en los últimos días.

Según medios locales, habitantes de este municipio de Tamaulipas señalaron que los problemas del agua se debe al evidente abandono por parte de las autoridades en el mantenimiento de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa).

En febrero, la dependencia cercó con 2 mil costales de arcilla la fuga de agua en el dique el Camalote, sin embargo, hace unos días se reventó lo que provocó la mezcla del agua dulce con salada.

Tras esta situación, la compra de agua embotellada comenzó a ser mayor por parte de los habitantes, incluso se hablaba de un desabasto por lo que desataron las compras de pánico.

Sequía en Tamaulipas

La sequía generó pánico entre la población.

Por su parte, grupos ambientalistas pidieron una declaratoria de emergencia por crisis del agua, para que autoridades federales intervengan de manera urgente.

Señalaron que las afectaciones por la sequía en el sur de Tamaulipas que mantienen bajos niveles en el sistema lagunario, ante el colapso de diversos sectores productivos y la alerta de salud pública de las 800 mil personas que habitan esta región.

Como dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, pese a que la Conagua descartó este fin de semana un desabasto de agua en el sur de Tamaulipas, las compras de pánico de agua embotellada continúan reportándose en la zona.

