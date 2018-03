Compran plataforma El Deforma

El Deforma, una página ampliamente conocida ha sido adquirida en su totalidad por SDP noticias y Televisa

SDP Noticias, que hace unos meses vendió la mitad de sus acciones a Televisa, compró en su totalidad al grupo de medios Now New Media (NNM), que integra al portal El Deforma, que se caracteriza por la publicación de notas falsas o de humor (Fake news).En un comunicado difundido en su portal, Periódico Digital Sendero, empresa editora de SDP Noticias, informó que la dirección de El Deforma será la misma y trabajará en lo editorial de forma independiente al portal que dirige Federico Arreola. El Deforma por su parte indicó que comenzó hace siete años como un hobbie y hace tres años se integró el fondo Soldiers Field Angels, con una participación minoritaria para formar el grupo de medios Now New Media (NNM), empresa controladora del portal de Fake news y de otros dos medios digitales. “Nos unimos con SDP con la idea de contar con más recursos para la generación de contenido original en formatos como video, animación y videojuegos, los cuales de manera independiente no podríamos hacer”, dijo El Deforma. En marzo de 2017, Televisa acordó la compra del 50% de SDP Noticias, ello con el objetivo de ampliar la presencia del sitio web en redes sociales. Se buscó una postura de Televisa sobre esta operación, pero su área de Comunicación Corporativo refirió que se trata de “un tema de SDP”, sin dar mayores comentarios al respecto.