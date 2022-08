Comparten video de la captura de Murillo Karam

Durante el viernes se dio a conocer la captura de Jesús Murillo Karam, por su presunta responsabilidad en varios delitos y omisiones durante su investigación del caso Ayotzinapa, lo cual lo hizo ser trasladado al Reclusorio Norte.

Las autoridades federales y estatales dieron el comunicado durante la tarde, mencionando que el sujeto es investigado por la tortura de seis personas para declarar cosas, supuestamente, en favor de la "verdad histórica" que entregó a los familiares de las víctimas.

En el video se puede ver como el exfuncionario no cooperó en todo momento con el personal e incluso hablaba con quien le leía la orden de captura, pidiéndoles que estuviera tranquilo y diciendo que entendía todo el proceso, por ello, no tardó tanto.

Una familiar del arrestado pidió a los agentes que no cerraran la calles, ya que el hombre se encontraba cooperando y no pensaba huir, por lo cual no era necesario hacerlo, de acuerdo a lo que se escucha en las grabaciones.

El agente nervioso le dice a Jesús Murillo Karam “es penoso”

Éste le contesta tranquilo, “no es penoso, es político”



Las dos frases sintetizan todo.



Vía @lopezdoriga ��



pic.twitter.com/CKChzyIVYl — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) August 20, 2022

¿Por qué arrestaron a Murillo Karam?

Murillo fue procesado

De acuerdo a los comunicados lanzados por la dependencia de gobierno, estas medidas se tomaron debido a que él tuvo que ver en la fabricación de pruebas y alteración de las mismas en el caso de Ayotzinapa, así como la tortura y desaparición forzada de seis personas.

En el mismo video se aprecia como Murillo dice que esta acción es "política", refiriéndose a que solo se trata de una vendetta de Morena en contra suya por ser parte del PRI, y del gabinete del expresidente, Enrique Peña Nieto.

Te puede interesar: Detención de Murillo Karam es un "alivio", afirma diputado de Morena

PRI defiende a Murillo Karam

El PRI lo defendió

Ante los señalamientos y el posterior arresto, en su cuenta de Twitter, el PRI salió en defensa del político, pues, como te contamos en La Verdad Noticias, afirman que se trata de una persecución política contra los miembros de esta bancada.

Horas después, el gobierno terminó liberando más órdenes de aprehensión en contra de distintos mandos militares y policíacos que también tuvieron responsabilidades en el caso de Aytozinapa, y que podrían, o no, haber actuado bajos sus órdenes.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram