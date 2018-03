Comparan a AMLO con Lula y no con Chávez

El Nobel de Economía ha señalado que Obrador es más parecido a Lula que a Chávez

“De cualquier manera, México va a sobrevivir, tiene fuerza de trabajo y ha adquirido posibilidades de manufactura”, matizó.

En un simposio organizado por The New York Times en esta capital, el Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, afirmó que, si bien la prensa estadunidense presenta a Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, como un “populista peligroso y que amedrenta”, lo mismo decía sobre Luiz Inácio Lula da Silva, que resultó ser “un buen gobernante”. De igual modo, consideró que los emporios trasnacionales establecidos desde hace décadas en México no “entrarán en pánico” si López Obrador gana la elección presidencial de 2018. Desde su punto de vista, en México la gente está “más relajada y menos preocupada” por el político, que lleva meses encabezando las encuestas de preferencia electoral a escala nacional. Krugman recordó que Da Silva fue retratado por los medios de Estados Unidos como “un hombre que asustaba y era un radical”, lo que resultó falso. No obstante, advirtió que si gana la presidencia de la República, los medios y los políticos estadunidenses tratarán de presentarlo como “la reencarnación de Hugo Chávez”, sin importar “si es muy razonable”, lo que “traerá problemas reales sobre cómo gestionaremos y afectará la relación bilateral”. Sobre el otro tema crucial de la agenda México-Estados Unidos, Krugman calculó en 25% las posibilidades de que se cancele el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por las “píldoras venenosas” que constituyen las demandas del gobierno de Donald Trump. Pese a todo, indicó que “acabar con el TLCAN, si sucede, todavía me parece la alternativa menos posible”. En caso de que se cancelara, el economista estadunidense prevé dos escenarios: uno “suave”, en el que terminaría el tratado pero se seguirían aplicando la reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo que reduciría el PIB mexicano en 2% y provocaría incertidumbre; y otro “duro”, en el que Trump impondría aranceles de 30% a los productos mexicanos, lo que golpearía más a la economía nacional.Para él, Trump puede cancelar el TLCAN “como acto de venganza, ira, o por inseguridad”, pero confió en que el Congreso de su país no respaldará al presidente en esta medida. En resumen, el Nobel de Economía pronosticó que las negociaciones del TLCAN –que deben cerrar en el primer trimestre de 2018– pueden concluir con cambios “cosméticos”, que sin embargo le permitan a Trump proclamar que se salió con la suya.