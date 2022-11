¿Cómo tomar curso de inglés gratis en la UNAM?

La Universidad Autónoma de México (UNAM) junto con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el British Council, ha abierto al público en general un curso de inglés gratis, el cual contará con 194 unidades temáticas para fortalecer las habilidades de lectura, auditivas, escritura y pronunciación.

La Verdad Noticias supo que el curso garantiza el desarrollar las habilidades necesarias para comprender textos en un idioma diferente al español, además de aprender sobre estrategias de comprensión lectora.

El curso de cuatro habilidades está en la plataforma Ambiente Virtual de Idiomas (AVI) de la UNAM, el cual permite aprender el idioma inglés, el francés y el italiano en un futuro próximo. La plataforma permite aprender, practicar, evaluar y certificar.

Curso de inglés gratis en la UNAM

Así es el curso de inglés gratis de la UNAM.

Para todo el público están abiertas las secciones “Práctica y evalúate”. En la primera podrás reforzar tus conocimientos y en la segunda podrás conocer en qué nivel te encuentras y las secciones “Aprende y certifícate” está dirigida para alumnos de la UNAM.

AVI ofrece un curso que va desde el nivel “A1” hasta “B2 +“, por lo que hay desde aquellos que comienzan en el idioma como los que se encuentran en una categoría avanzada.

El curso refuerza lo aprendido al dar ligas a sitios de interés vinculadas al aprendizaje de lenguas extranjeras. Además cada sección de contenido presenta información, audios para desarrollar la comprensión lectora y actividades de producción oral y escrita.

En la categoría “Práctica” podrás encontrar temas como: Verb to be; pronombres personales; adjetivos posesivos; palabras interrogativas; imperativos; presente simple del verbo have; presente simple del verbo have; conjunción because; There was/ There were, entre otros.

¿Cómo tomar el curso de inglés gratis de la UNAM?

Así cómo se toma el curso de la UNAM para idiomas.

Primero se entra al sitio de AVI, no es necesario ningún tipo de registro, ni conocimiento previo.

Se puede tomar bajo la modalidad “a tu propio ritmo” por lo que podrás acceder en cualquier momento.

Al ingresar a la página podrás observar cuatro categorías:

Práctica. (Podrás visualizar 194 Unidades temáticas clasificadas según tu nivel); Evalúate, en la que tendrás acceso a los exámenes y compresión lectura;

Aprende; y

Certifícate.

Secciones “Práctica y evalúate”

Hallarás tres tipos de exámenes, que organizan las habilidades y conocimientos en los niveles A1 a B2

Examen de colocación: se compone de seis lecciones Examen de comprensión de lectura: evalúa habilidades de lectura Examen diagnostico

Secciones “Aprende y certifícate”

Es únicamente para alumnos de Escuelas y Facultades de la UNAM inscritas en el programa AVI. El usuario gestiona complementos para su desarrollo económico. Certificación de conocimiento con otras instituciones.

De esta manera es cómo se toma el curso de inglés gratis que ofrece la UNAM.

