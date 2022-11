¿Cómo se reparten los bienes si no hay testamento?

Cuando existe testamento, el proceso de repartición de una herencia es mucho más sencillo, siguiendo las directrices marcadas en las últimas voluntades del testador.

Sin embargo, puede darse la situación de que una persona muera sin haber realizado testamento en vida. En este caso, suelen surgir dudas entre los posibles herederos y es habitual que aparezcan conflictos familiares.

Para paliar un poco este hecho, el Código Civil contempla una serie de pasos a seguir.En cualquier caso, los expertos en la materia siempre recomiendan hacer testamento a las personas en vida, puesto que únicamente contempla ventajas.

Cobrar una herencia no es sencillo y se complica aún más con el duelo emocional y los acuerdos con terceros para el reparto de bienes, por eso es importante que antes de que un evento como éste te sorprenda, sepas con anticipación y de forma práctica qué es lo que tienes que hacer para cobrar los bienes que un familiar fallecido.

¿Si no hay testamento puedo heredar?

La herencia es la “sucesión" de todos los bienes del difunto

Lo primero que debes de tener claro es que el procedimiento para cobrar una herencia está definido por el Código Civil Federal en el art. 1281, en donde se considera como herencia a la “sucesión de todos los bienes del difunto y todos sus derechos que no se extinguen por la muerte”.

Tienes derecho a reclamar una herencia durante los 10 años posteriores a la muerte de tu ser querido y ésta puede ser transmisible a los herederos.

Lo segundo, es que sepas que con base en el art. 1282, el procedimiento para cobrar una herencia está definido por dos circunstancias: con base en la voluntad del fallecido que haya sido expresada en un testamento o si no hay un testamento, con base en lo que dispone el Código Civil Federal en el Libro Tercero de las Sucesiones.

Antes de todo, es recomendable que te familiarices con los siguientes términos que serán mencionados en todo el proceso de reclamación de la herencia:

Notario : es la autoridad que da fe de la voluntad del testador.

: es la autoridad que da fe de la voluntad del testador. Albacea: es la persona que designa el autor del testamento, los herederos o un juez para la realización del trámite, para cumplir todas las acciones relacionadas con la administración, obligaciones legales, actos judiciales, división y liquidación de la herencia.

Puntualmente, tiene las siguientes obligaciones y responsabilidades:

La presentación del testamento al notario dentro de los 8 días siguientes a la muerte del testador.

Aseguramiento de los bienes de la herencia.

Formación de inventarios.

La administración de los bienes y la rendición de cuentas del albaceazgo.

La partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios.

Defensa de la herencia y de la validez del testamento.

Presentarse en todos los juicios promovidos en su nombre o en contra de ésta.

Herederos: son las personas a las que la persona fallecida les dejó su patrimonio y que están señaladas en el testamento, pueden ser familiares, esposos, cónyuges o no. Ellos también reciben las deudas del testador.

Legatarios: es la persona que recibe un bien o derecho concreto de la herencia y solo puede ser designado por el testador. Esta figura no responde por las deudas del testador. Puede ser legatario cualquier persona siempre que el legado no perjudique a los herederos forzosos.

Tutores: es la persona que se encarga del cuidado de los hijos menores de edad de la persona que hace el testamento.

Curadores: persona encargada de vigilar el desempeño de las funciones del tutor respecto y administración de los bienes de los menores de edad o personas incapacitadas. Puede ser un familiar o una persona extraña, pero no puede serlo el tutor o parientes de éste.

Inventario: es un documento donde se registran los bienes que son patrimonio del titular del testamento.

El término “legado” en el proceso de reclamación de una herencia se refiere a un bien o derecho concreto a una o varias personas determinadas, que trasladó un testador. La persona que recibe el legado se denomina como legatario y no tiene la cualidad de heredero. Por lo que el legado, solo puede ser establecido en un testamento, por ello no existen legatarios cuando una herencia o también conocida como “sucesión” es sin testamento o “intestada”.

La herencia, como ya se mencionó, son los bienes y patrimonio, en general, de un difunto que son transmisibles a otras personas.

Documentación inicial

Además, asegurate de tener a la mano los documentos oficiales en torno a la defunción que serán solicitados de forma recurrente durante el trámite como:

Certificado médico de defunción

Acta certificada del Registro Civil del lugar de nacimiento del fallecido

Certificado del Ministerio Público que tomó parte en caso de muerte accidental

Identificación oficial y acta de nacimiento del finado

Si el heredero es cónyuge, presentar acta de matrimonio

Herencia vía judicial o cuando no hay un testamento

Cuando no hay testamento se tiene que realizar un procedimiento judicial

Cuando se da una sucesión de bienes conforme al procedimiento que establece la ley, se le conoce como herencia legítima porque se traslada a las personas que tienen derecho a disfrutar de los bienes como son los descendientes, ascendientes, cónyuge, parientes colaterales dentro del cuarto grado y en ciertos casos la concubina.

Sin embargo, los parientes más próximos y más cercanos en grado, son los que tienen primero los derechos hereditarios.

Cuando la herencia se traslada por dicha vía es porque la persona fallecida no dejó testamento o el que se realizó es nulo o perdió validez, cuando el testador no dispuso de todos los bienes, cuando los herederos no cumplen las condiciones impuestas por el fallecido y cuando el heredero muere antes que el testador.

Si la sucesión de bienes se hace por medio de la vía judicial, lo primero que tienes que hacer es presentarte con un escrito ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad donde se acredita el fallecimiento por medio de un acta de defunción. Al mismo tiempo, debes de acreditar el interés jurídico de cobrar el testamento o la herencia mediante tu acta de nacimiento si eres hijo del fallecido o si eres cónyuge con el acta de matrimonio.

El siguiente paso es presentar una lista de los bienes y adeudos en cuestión. Luego se hace todo lo relativo a la administración del patrimonio de la sucesión y las cuentas, y se realiza la aceptación de la herencia por parte de los familiares, una vez que éstos hayan probado su parentesco.

Después, se realiza la repartición de bienes. En este momento, el juez determina si la herencia se da con base en un acuerdo entre los herederos, conforme al parentesco o se reparten los bienes a las personas específicas a las que el fallecido indicó en el testamento, es decir a los legatarios.

Finalmente, se lleva a cabo la escrituración que es cuando el notario adjudica oficialmente los bienes a las personas correspondientes. En este punto se pagan impuestos si es necesario y se inscriben los bienes en el Registro Público de la Propiedad, para informar el cambio de propietario.

Mediante la vía jurídica es indispensable contratar un abogado especialista en sucesiones hereditarias y será siempre el proceso más largo y costoso en comparación del trámite con testamento.

¿Qué se puede heredar?

Bienes inmuebles

Saldos bancarios, valores sujetos a cotización y fondos de inversión

Seguros de vida

Ajuar doméstico

Vehículos

Una de las mejores herencias para la familia es contar con un seguro de vida, ya que contar con un seguro de vida dará tranquilidad a tus seres queridos ya que podrán disponer de una indemnización para sobreponerse a cualquier gasto que derive de tu muerte.

Muchas veces los deudos del fallecido desconocen si son beneficiarios de un seguro de vida, por ello la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) tiene un área que puede orientarte y ayudarte a saber si eres beneficiario de un seguro de vida a través del Sistema de Información sobre Asegurados y Beneficiarios de Seguros de Vida, (SIAB -Vida), en su sitio de internet.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram