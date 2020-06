¿Cómo se adaptarán las actividades no esenciales a la "Nueva Normalidad"?

coronavirus actividades no esenciales

El pasado lunes 1 de junio dio inicio la "Nueva Normalidad" pero con un estricto orden de reapertura respecto a las actividades para cada entidad, así lo dio a conocer el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

La autoridad sanitaria clasifica las actividades sociales y económicas en cuatro categorías: alto y bajo en valor social; y alto y bajo en número de personas, como parte de las actividades no esenciales ante la pandemia del coronavirus.

El semáforo epidemiológico cambiará de forma semanal con los niveles de riesgo observados en estados y municipios, el cual tiene cuatro aspectos a tomar en cuenta: la tendencia de ocurrencia de casos, la tendencia de hospitalización, el porcentaje de ocupación hospitalaria y la detención de casos nuevos.

Con excepción de Zacatecas, en México todos los estados están en color rojo en el semáforo de riesgo epidemiológico. Esto significa que no es momento de regresar al espacio público. pic.twitter.com/jw09zngcV8 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) June 3, 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante una conferencia de prensa matutina informó sobre el plan de reinicio gradual de las actividades productivas, económicas, educativas, sociales y culturales tras la Jornada Nacional de Sana Distancia.

El mandatario informó que la dinámica de la Nueva Normalidad se informará permanentemente a la población con el objetivo de que contribuya a lograr buenos resultados.

Cabe mencionar que todos los estados se encuentran en alerta ROJA, con excepción Zacatecas, sin embargo, no puede bajar la guardia, para evitar un repunte del coronavirus.

Función del semáforo por regiones

Desde el primero de junio se desarrollará en todo el país el sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades económicas, sociales y educativas.

La señalización se hará con los colores rojo, naranja, amarillo y verde, además de cinco categorías: medidas de salud pública y del trabajo; laborales esenciales y no esenciales; espacio abierto; personas vulnerables y escolares.

Estas son los colores del semáforo que comenzó en rojo y paulatinamente irá avanzando

Cuando el semáforo esté en rojo solamente se permitirán las actividades laborales esenciales a las que se agregarán tres nuevos sectores: la minería, la construcción y la fabricación de transporte.

En el naranja podrán estar las actividades laborales esenciales y no esenciales, y estará permitida la ocupación el espacio público pero a un nivel reducido. Las personas vulnerables podrán incorporarse a las actividades con máximo cuidado.

En el amarillo podrán operar todas las actividades consideradas esenciales y no esenciales sin restricciones. En el espacio público abierto, como parques y jardines, habrá restricciones menores; para el espacio público cerrado, templos religiosos, museos, cines, teatros y restaurantes, tendrán que operar de manera reducida.

Rojo, naranja, amarillo y verde, son las fases del semáforo que avanzará, de acuerdo al comportamiento de cada entidad

Cuando el semáforo esté en verde no habrá restricciones, aunque seguirán las medidas de salud pública y el cuidado de las personas vulnerables.

Las acciones de reinicio se harán de forma gradual, ordenada y cauta para que la vuelta a las actividades sea segura y duradera.

La estrategia busca brindar claridad, seguridad y certidumbre a la población, trabajadores y gobiernos. Se guía por principios de salud, solidaridad, no discriminación, economía moral y eficiencia productiva, así como responsabilidad compartida pública, privada y social.

Espacios educativos y laborales en la Nueva Normalidad

Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, informó que el regreso a clases se realizará hasta que sea seguro para niñas y niños. Esto lo indicará la autoridad sanitaria y solo se abrirán las escuelas en regiones con semáforo verde.

Expuso que el ciclo escolar 2019-2020 está asegurado, ya que al inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia se habían cursado entre el 73 y el 80 por ciento de los contenidos educativos.

Adelantó que, cuando sea oportuno, se cerrará el curso actual con una etapa presencial de evaluación y diagnóstico de los conocimientos de los estudiantes, además de la planeación para el próximo ciclo escolar.

Avances y Resultados de los #ProgramasBienestar y Reactivación Económica | 31 de mayo de 2020. https://t.co/PmyIS6mAtN — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 31, 2020

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, por su parte informó que la dependencia a su cargo elabora lineamientos y guías para implementar en centros laborales de acuerdo con el semáforo.

De acuerdo con el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, la continuidad de las medidas de Seguridad Sanitaria tienen el objetivo de mitigar la epidemia de coronavirus COVID-19 y privilegiarán la salud y la vida.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, indicó que el mapa que ilustra el semáforo de alerta cambiará conforme el curso de la epidemia y la tendencia de aumento, estabilidad o descenso de casos, hospitalizaciones y terapias intensivas. Afirmó que diariamente se evaluará.

Las medidas de mitigación, señaló, se adaptarán a nivel nacional en función de la realidad epidemiológica, la vulnerabilidad y la capacidad resolutiva de los estados y municipios bajo la tutela de la autoridad sanitaria federal.

Plan de aplicación voluntaria ante COVID-19

El presidente remarcó que, aunque el plan ha sido consensado en lo general, “también admite la discrepancia, el derecho a disentir”.

“Es importante que mantengamos la postura de no imponer nada. Que no haya medidas coercitivas, como se decidió desde el principio", comentó.

"La apuesta es a la responsabilidad de nuestro pueblo y ha quedado de manifiesto que el pueblo de México es mayor de edad, responsable, muy consciente y participativo. Estamos en un momento estelar de la democracia, por eso en esta etapa no vamos a variar. Nada por la fuerza; todo por la razón y el derecho”, enfatizó.

“Este plan es de aplicación voluntaria, primero confiando en la responsabilidad de la gente también garantizando las libertades. Si hay una autoridad municipal, estatal, que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia. No nos pelearemos, ni dividiremos. No apostaremos a la separación”, aseveró el jefe del Ejecutivo.