¿Cómo sacar una cita del INE en Veracruz y dónde están los módulos?

Para sacar una cita del INE en Veracruz, ya sea para tramitar tu credencial de elector por primera vez, para renovarla o para solicitar una nueva en caso de extravío, tienes la opción de solicitarla a través de internet o por teléfono, ambos trámites son gratuitos.

Recuerda que tu credencial de elector la podrás sacar en cualquier módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) el organismo que actualmente se encarga del proceso electoral y trabaja para que las elecciones federales y estatales se lleven a cabo de manera ordenada y legal.

Si no sabes cómo sacar una cita del INE en Veracruz, no te preocupes, en La Verdad Noticias te explicamos cómo puedes hacerlo de una forma bastante sencilla, el proceso no te llevará más de cinco minutos, además el trámite es totalmente gratuito.

¿Cómo sacar una cita del INE en Veracruz en línea?

Puedes solicitar tu cita a través de Internet

La primera opción y la preferida para muchos usuarios es solicitar una cita del INE en Veracruz a través de Internet, para ello solo debes tener un celular o una computadora y seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página del INE: www.ine.mx

En la parte superior selecciona la opción “Credencial para votar”

LLena el formulario y en el apartado de “Entidad Federativa” selecciona Vercruz

Elige un módulo, así como una fecha y horario disponible

continua llenado el formulario con tus datos personales

En la parte inferior selecciona la opción “confirmar”

Después de seguir estos pasos tu cita estará lista. Al correo que brindaste te deberá llegar un mensaje donde indique el horario y el módulo al que deberás asistir con tus documentos.

¿Cómo sacar una cita del INE en Veracruz por teléfono?

Tu credencial de elector es necesaria para que puedas votar

La otra opción que tienes para solicitar una cita del INE en Veracruz es por teléfono. Antes de llamar te sugerimos tener cerca papel y un bolígrafo en caso que lo necesites para apuntar la fecha y el horario que te darán para acudir a tu cita. Posteriormente continua con lo siguiente:

Llama de forma gratuita al INEtel marcando al número 800 433 2000

Indica al operador el trámite a realizar

Menciona tu entidad federativa y tu localidad.

El operador de dará una fecha y un horario disponible

Sí es necesario brinda tus datos de contacto como número de teléfono y correo electrónico.

Después de realizar todos los pasos anteriores tu cita estará programada en el horario establecido. Posteriormente solo deberás acudir al módulo seleccionado.

¿Dónde están los módulos del INE en Veracruz?

Hay al menos 18 módulos disponibles en Veracruz

No te debes preocupar por los módulos para sacar tu cita del INE en Veracruz, pues tienes varias opciones disponibles así que no tendrás que alejarte grandes distancias de tu hogar. Estos son los módulos disponibles en la entidad. Revisalos y selecciona alguno antes de sacar tu cita.

INE Instituto Nacional Electoral

Dirección: Nicolás Bravo No.347, Centro, 91700 Veracruz, Ver.

INE

Dirección: Cjon. Paraiso 90, Salvador Díaz Mirón, 91909 Veracruz, Ver.

INE

Dirección: Diego Rivera 27, Magisterio, 91779 Veracruz, Ver.

Modulo INE

Dirección: Río Medio II, 91809 Veracruz, Ver.

Modulo INE

Dirección: Río Medio II, 91809 Veracruz, Ver.

Dirección: Av. 7 9, Venustiano Carranza, Carranza 2da Secc, 94297 Veracruz, Ver.

INE V. Carranza Sec. II

Dirección: Av. 7 9, Venustiano Carranza, Carranza 2da Secc, 94297 Veracruz, Ver.

Dirección: Av Lafragua 721, Salvador Díaz Mirón, 91700 Veracruz, Ver.

Modulo Ife

Dirección: Av Lafragua 721, Salvador Díaz Mirón, 91700 Veracruz, Ver.

Dirección: Miguel Hidalgo Centro, Zona Centro, Cabecera Municipal, 94290 Boca del Río, Ver.

Instituto Nacional Electoral

Dirección: Miguel Hidalgo Centro, Zona Centro, Cabecera Municipal, 94290 Boca del Río, Ver.

Dirección: A Nicolás Blanco, Veracruz

Modulo INE

Dirección: A Nicolás Blanco, Veracruz

Dirección: Libertad, Centro, 94252 Manlio Fabio Altamirano, Ver.

Instituto Nacional Electoral

Dirección: Libertad, Centro, 94252 Manlio Fabio Altamirano, Ver.

Dirección: José M. Morelos Sur 204, Zona Centro, 94240 Soledad de Doblado, Ver.

INE

Dirección: José M. Morelos Sur 204, Zona Centro, 94240 Soledad de Doblado, Ver.

Dirección: Manlio Fabio Altamirano 114, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver.

INE - Instituto Nacional Electoral

Dirección: Manlio Fabio Altamirano 114, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver.

Dirección: Calle Manuel M. Oropeza 30, Zona Centro, 95270 Alvarado, Ver.

INE

Dirección: Calle Manuel M. Oropeza 30, Zona Centro, 95270 Alvarado, Ver.

Dirección: Av. 20 de Noviembre 191, Jose Cardel, 91030 Xalapa-Enríquez, Ver.

Ine Junta Distrital 10

Dirección: Av. 20 de Noviembre 191, Jose Cardel, 91030 Xalapa-Enríquez, Ver.

Dirección: Av. Manuel Ávila Camacho 119, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver.

INE - Instituto Nacional Electoral

Dirección: Av. Manuel Ávila Camacho 119, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver.

Dirección: Fco. I. Madero Sur 468, Centro, 94300 Orizaba, Ver.

INE

Dirección: Fco. I. Madero Sur 468, Centro, 94300 Orizaba, Ver.

Dirección: Ignacio Zaragoza 44, Centro, 91500 Coatepec, Ver.

INE - Instituto Nacional Electoral

Dirección: Ignacio Zaragoza 44, Centro, 91500 Coatepec, Ver.

Dirección: José Cardel 21, Centro, 91680 José Cardel, Ver.

Modulo INE

Dirección: José Cardel 21, Centro, 91680 José Cardel, Ver.

Dirección: Av. 1 Pte. 1237, Centro, 94100 Huatusco, Ver.

Estos fueron algunos de los módulos que tienes disponibles para sacar tu cita del INE en Veracruz. Recuerda que deberás llegar puntual para no perder la cita, además deberás llevar tus tres documentos de identificación, estos son: documento de nacionalidad, identificación con fotografía y comprobante domiciliario.

