¿Cómo saber cuál es mi número de cliente en FONACOT?

¿Se te olvidó cuál es tu número de cliente del FONACOT y lo necesitas urgentemente? Quizá las oficinas están cerradas y no te pueden contestar el teléfono y mucho menos atenderte de manera presencial.

Pues bien, nosotros te diremos cómo consultarlo desde la comodidad de tu casa, solamente necesitarás una computadora o dispositivo y conexión a internet. Para conocer tu número de cliente, sigue los siguientes pasos.

Ingresa a la página del FONACOT. Selecciona la pestaña "Servicios en línea". En el apartado "Cliente", elige la opción que dice "¿Cuánto adeudo de mi Crédito?". Una vez ahí, en la parte de abajo a la derecha, encontrarás un botón verde que dice "Consultar número de cliente". Al darle click, solamente tendrás que llenar tus datos: Número de Seguridad Social, CURP y tu RFC con homoclave. Ahora solo tendrás que confirmar y listo, obtendrás tu número de cliente.

¿Qué pasa si olvido mi número de cliente de FONACOT?

Si no tienes tu número de cliente, evidentemente no podrás revisar tu estado de cuenta, pero no te preocupes, porque, como te hemos informado, en tan pocos clicks lo puedes obtener. Además de obtener tu número de cliente vía internet, lo puedes hacer al número 55 8874 7474 o en tu oficina más cercana.

Estado de cuenta FONACOT sin número de cliente

La Verdad Noticias te informa que lamentablemente no se puede consultar un estado de cuenta del FONACOT sin tener un número de cliente, es por eso que tu mejor opción es consultar este número con los pasos que te hemos compartido.

¿Cómo saber si la empresa en la que trabajo está afiliada a FONACOT?

Para saber si la empresa para la que trabajas está afiliada al FONACOT, lo único que tienes que hacer es entrar a la página de la institución, irte al apartado "Servicios en línea", en la sección "Clientes" elegir la opción "Empresas afiliadas a INFONACOT" y finalmente escribir el nombre de tu empresa, así como el estado y la ciudad al que pertenece.

