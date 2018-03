AGENCIAS / Diario La Verdad México, D.F.- ¿Cómo recuperar escrituras después del sismo? Para quienes viven en los estados afectados, esta pregunta puede ser recurrente una vez que pase el recuento de los daños. Si el inmueble donde habitabas colapsó o fuiste desalojado porque la vivienda registra daños graves y es peligroso regresar por tus pertenencias y te preocupan tus escrituras, hay soluciones. Una de las primeras sugerencias de prevención ante desastres naturales es guardar los documentos importantes, como las escrituras de la casa, pero ¿qué ocurre cuando éstos se pierden y necesitamos comprobar que somos dueños de un inmueble? De acuerdo con las leyes mexicanas y códigos civiles de todos los estados, el documento para determinar la propiedad de un inmueble es una escritura pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad de su localidad, con un respaldo administrativo; es decir, una boleta predial que está registrada en un padrón catastral, recuerda el Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM). “En algunas ocasiones, los códigos civiles permiten la demostración de propiedad a través de un contrato privado, cuyas firmas hayan sido ratificadas ante algún fedatario o alguna autoridad administrativa, que esté inscrito también en el Registro Público de la Propiedad”, expresó. El procedimiento indicado varía dependiendo de si su inmueble se encuentra escriturado o no, detalla el Colegio. Debido a lo inesperado de un sismo como el que ocurrió el 19 de septiembre y días ante en Oaxaca y Chiapas, en ocasiones las escrituras y otros documentos, como las pólizas de seguros y los testamentos, se extravían o se dañan a tal grado que son prácticamente inservibles. De acuerdo con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, al presentarse, se debe contar con el nombre y número del notario ante el que se realizó, número y fecha del instrumento público, lo que facilitará la búsqueda. En caso de que la propiedad esté hipotecada, el banco o la institución de vivienda contarán con esta información clave que permitirá recuperar la escritura correspondiente. Es importante señalar que toda propiedad que cuente con un crédito hipotecario, está asegurada en caso de siniestros por pérdida total o parcial. Además, las boletas prediales también son susceptibles de recuperación en las tesorerías u cocinas catastrales de la localidad donde se tramite.

¿Y si mi propiedad no está escriturada?

Te puede interesar

Si tu propiedad no está escriturada debes acudir a un notario para que te brinde asesoría sobre los pasos que debes seguir, pues es posible apoyarse en el plano del padrón catastral, licencias de construcción y alineamientos de numeración para entablar un juicio que permitirá probar la propiedad del inmueble, así como otorgar y firma. Si la propiedad no sufrió daños pero no se ha escriturado, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano aconseja regularizarla lo antes posible escritura. El primer paso es acudir con un notario para que éste compruebe aspectos básicos del inmueble, por ejemplo, a nombre de quién está inscrito en el Registro Público de la Propiedad, que no exista un juicio sucesorio inconcluso, que la propiedad no tenga una hipoteca y que la propiedad tenga una situación regular.