¿Cómo realizar una denuncia anónima ante las autoridades?

La manera de reportar por un posible hecho delictivo o cualquier situación que perjudique a la sociedad en México es a través del servicio de denuncia anónima 089.

Esta llamada no compromete al denunciante porque no existe un sistema de identificación de llamadas, no se solicita nombre o algún dato que revele la identidad del denunciante.

Se canalizan las denuncias a la autoridad correspondiente, dependiendo del tipo de denuncia que pone el ciudadano, después la autoridad competente verifica.

Llamada telefónica al digitar los números 089 y se atenderá conforme al Protocolo General para la Recepción de las llamadas de Denuncia Anónima 089.

Información de contacto: Lic. Diana Jakeline Acosta Encinas. Teléfono (1): 662- 259-4500 Ext. 10025.

Preguntas frecuentes

¿En qué casos se realiza el trámite o servicio? Recibir, registrar y canalizar las llamadas del 089.

¿Cuáles son los pasos para realizar el trámite o servicio? Marcar 089 y responder a la entrevista.

¿Personalidad jurídica? Ambas (física y moral)