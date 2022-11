¿Cómo quedaron las vacaciones con la nueva reforma laboral?

La iniciativa de la Reforma Laboral ya fue aprobada y con ello, millones de trabajadores se beneficiarán en México, debido a que desde el primer año laboral tendrán derecho a 12 días, mismos que podrían ser tomados de manera continúa, aunque esta última parte aún está en discusión.

Recordemos que hace unos días fue aprobada por el Senado la propuesta de finalmente aumentar las vacaciones, por ello, se espera que próximamente la Cámara de Diputados de el visto nuevo y la reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Lamentablemente habrá trabajadores que no tendrán más días de vacaciones, pues si no al no ser formales, no podrán ser beneficiados. Recordemos que actualmente se tienen sólo seis días de descanso cumpliéndose un año laboral con el mismo patrón o empresa, y esta es la parte de cambiará.

Proponen dividir días de vacaciones

Los días de vacaciones podrían no ser tomados juntos

Aunque la iniciativa tiene el objetivo de beneficiar a los millones de trabajadores en México, el aumento de día de vacaciones gracia la nueva ley de la Reforma Laboral de vacaciones tendrá un impacto importante en las empresas, principalmente en las micro, pequeñas y medianas, ya que se estima que son las que podrían perder más.

“Si es una fonda, un restaurante pequeño, tienen uno o dos cocineros, no tienen una batería de cocineros como en un restaurante o en un hotel”.

La propuesta solicita que en la nueva ley, se dividan 12 días en un primer periodo de seis jornada interrumpidas y el restante se vaya otorgando de acuerdo a la necesidad de cada trabajador.

¿Cuándo comienza la nueva reforma laboral 2022?

La Reforma Laboral está casi aprobada en México

Aún no se establece una fecha para que aplique la nueva Reforma Laboral, pero se comenzarán a hacer los primeros ajustes para su elaboración y así comenzar a beneficiar a los trabajadores formales de México.

