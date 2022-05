“Como no la voy a saludar” AMLO responde a críticas por saludar a mamá del Chapo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a las críticas que ha recibido luego de haber saludado a María Consuelo Loera Pérez, mamá de El Chapo, en Sinaloa.

Fue durante su conferencia de prensa que el mandatario aseguró que no está al pendiente del “qué dirán” pues él tiene su conciencia tranquila, esto luego que lo criticaran por supuestamente ignorar a una mujer en Baja California y que compararan la situación con la vez que saludó a Consuelo Loera.

“Voy yo a una gira y ella (María Consuelo) baja a encontrarme junto con otros, es un acto público, entonces imagínense que no me bajo de la camioneta porque es la mamá de Guzmán Loera y me puede ir mal, en mi imagen”, indicó el presidente en su conferencia de prensa.

Cabe indicar que en aquella ocasión, el presidente estaba de gira y visitaba la ciudad de Badiraguato, en Sinaloa, y la mamá de Joaquin Guzmán, acudió para saludar al mandatario.

Presidente indicó que su conciencia está tranquila

#ConferenciaPresidente. “Cómo no voy a saludar a la mamá de Guzmán Loera?”, cuestiona @lopezobrador_ a quienes lo critican por este gesto en Sinaloa. pic.twitter.com/YDRBuD9ppT — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 18, 2022

La polémica del saludo a la mamá de Guzmán Loera fue recordada luego que internautas aseguraran que el mandatario ignoró a la madre de un pescador en Baja California, la cual le pedía ayuda para su hijo.

Tras lo ocurrido el presidente indicó que él tiene la conciencia tranquila, pues desde que tomó posesión como presidente ha tratado de escuchar al pueblo mexicano. Además indicó que su estrategia de “abrazos, no balazos” busca que se realicen las tareas de seguridad y se garanticen los derechos humanos para todos.

¿Cuánto lleva gobernando AMLO?

El presidente tomó posesión en diciembre de 2021

El presidente AMLO tomó posesión del cargo el 1 de diciembre del 2018, tras ganar las elecciones presidenciales del 1 de julio del mismo año, por lo que lleva gobernando poco más de 3 años. Ahora tras recibir el apoyo de la ciudadanía en la consulta de Revocación de Mandato, el presidente deberá permanece en el poder hasta que se termine su mandato, es decir hasta el 2024.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!