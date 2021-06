¿Cómo hago para imprimir la CURP?

Cada vez mayor número de dependencias, solicitan la Clave Única de Registro de Población (CURP) para la realización de algún trámite, por ello es indispensable tener este documento a la mano y en caso de no ser se puede imprimir vía internet.

Aunque es probable que para estas alturas ya lo hayas tramitado, seguramente has estado en muchas situaciones en las que lo necesitas, pero no lo tienes a la mano. O peor, ya perdiste tu documento oficial, y no sabes dónde lo guardaste.

Por fortuna, esto no representa ningún problema, ya que si lo necesitas de emergencia, puedes consultar e incluso imprimir la CURP por internet de forma gratuita.

El proceso para imprimir la CURP es muy sencillo

La CURP es un documento oficial que lo solicitan para diversos trámites

De esta forma, no solamente podrás consultar tu CURP, sino que, como señala la página oficial de Segob entre otros portales gubernamentales, podrás imprimirla en papel bond y ésta “es válida para realizar todo trámite ante la Administración Pública”.

Aquí los pasos para imprimir la CURP:

1. Entra a la página de Consulta de CURP (http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/).

2. Lo primero que tendrás que hacer es ingresar (en el recuadro correspondiente) el Código de Verificación que aparece en la esquina superior derecha de la página. Esto con el fin de verificar que se trata de una persona, y no un bot o robot el que está intentando obtener esta información:

3. Lo siguiente será llenar las casillas con tus datos, es decir: tu nombre completo, género, fecha de nacimiento y tu entidad federativa (el estado en el que naciste).

*Nota: Es muy importante que selecciones correctamente la casilla de Sexo, ya que de lo contrario tu CURP aparecerá como inexistente en la base de datos.

4. Cuando termines, selecciona el botón de "Buscar".

5. En seguida verás tu CURP, así como otros datos que te pueden resultar útiles, como el tipo de documento que presentaste para corroborar tus datos y obtener tu CURP o tu número de acta. Si quieres imprimir tu CURP, selecciona el botón que dice "Imprimir Formato" que se encuentra en la parte superior de la ventana donde aparecen tus datos.

6. Verás tu CURP en formato PDF, listo para ser impreso o para que lo guardes en tu computadora.

7. En la esquina superior derecha verás verás un ícono en forma de lupa; selecciónalo para darle zoom a tu CURP, en caso de que quieras previsualizar tus datos para checar que estén correctos.

¿Dónde se utiliza la CURP?

El contar con los documentos en regla te facilita la realización de trámites. Es indispensable saber que la obtención de la CURP por Internet se puede realizar a través de diversos portales entre ellos, el de la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la CURP es un serial único que nos permitirá utilizarlo como documentación oficial, información e incluso para la comprobación de muchos datos necesarios tanto en hospitales, escuelas, universidades y un sinfín de instituciones en el país.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado