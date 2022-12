¿Cómo funciona el Hoy No Circula este 31 de diciembre y 1° de enero de 2023?

El año 2022 llega a su último día, este sábado 31 de diciembre y 1 de enero de 2023 no se salva del programa Hoy No Circula. Si no sabes si circulas o no, aquí te damos los detalles.

El 31 de diciembre estará operando el programa Hoy No Circula Sabatino, que tiene como meta restringir la libre circulación de automóviles los días sábados con el fin de aplacar los niveles de contaminación ambiental.

De forma general, estos días se limita parcialmente la circulación de vehículos a combustión que poseen el holograma 1 y, totalmente, a aquellos con carros con el Holograma 2.

Cabe destacar, los conductores que no respeten el doble Hoy No Circula en la CDMX podrán ser acreedores a una multa.

Hoy No Circula, 31 de diciembre 2022

Programa Hoy No Circula en CDMX.

Para el 31 de diciembre de 2022, los automóviles que no circulan son aquellos con Holograma 2 sin importar la terminación de placa, así como los foráneos que cumplan con esta característica.

Hoy no circula, 1 enero 2023

Programa Hoy No Circula en CDMX.

El primer día de 2023 será domingo, por lo que no existe ninguna restricción a la circulación para ninguna oblea o número de placa.

Los habitantes de la Ciudad de México pueden consultar los días en que su vehículo circula o no, ingresando su tipo de holograma y último número de placa en https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/.

