¿Cómo es el cambio de horario en los estados fronterizos?

A inicios del mes de octubre algunos de los estados de México realizaron el cambio de horario, no obstante, 33 entidades de la frontera norte no ajustaron su reloj con la llegada del horario de invierno. Esto tiene la finalidad de no afectar el comercio y tener una hora similar a la de Estados Unidos.

En los estados de Sonora y Quintana Roo tampoco se aplica el cambio de horario, esto igualmente debido a sus relaciones comerciales y socioeconómicas como lo es el turismo, para el caso del estado de la Península de Yucatán.

Pese a esto, en algunos municipios fronterizos tuvieron que ajustar sus relojes este 6 de noviembre, dando así la bienvenida al horario de invierno, dio a conocer el (Cenam).

¿Qué municipios hicieron el cambio de horario?

Son 33 municipios que mantienen el horario de verano hasta el 6 de octubre

Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito

Chihuahua: Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe Jano, Manuel Benavides, Praxedis G. Guerrero

Coahuila: Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava, Ocampo

Nuevo León: Anáhuac, Los Aldama

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo, Valle Hermoso

El próximo mes de marzo del 2023, los 33 municipios del norte del país y todos los de Estados Unidos realizarán el cambio de horario de verano. Este comenzará a las 2:00 horas del segundo domingo del mes.

¿Cómo es el horario de invierno?

Con el horario de invierno se busca que la gente ahorre luz aprovechando la luz solar

El horario de invierno comienza en la madrugada del 30 de octubre, en esta fecha, antes de irse a dormir los mexicanos deben atrasar su reloj una hora; en equipos digitales este cambio se hace automáticamente a la 2:00 horas.

Esta práctica tiene como finalidad ahorrar energía, pues se pretende que con el cambio de horario se pueda aprovechar más las horas de luz solar en el hemisferio norte, el cual es un fenómeno que sucede durante la temporada invernal.

