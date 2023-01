¿Cómo elegir toallitas húmedas? Profeco te revela 5 marcas que debes evitar. Foto: businessinsider.es

Las toallitas húmedas son un producto indispensable para cualquier mujer, ya que son muy versátiles, porque suelen ser usadas para desmaquillar o en la higiene de los bebes, pero encontrar las mejores marcas puede ser complicado, es por eso que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) te revela las 5 peores, ¡no te pierdas el dato!

En La Verdad Noticias queremos decirte que si eres de las que utiliza mucho este producto, puedes hacer que te rinda un poco más si recortas solo la parte de la hoja que vas a necesitar, ya que el tipo de presentación obliga a desechar una hoja entera cuando en realidad solo utilizaste una pequeña parte.

Hace poco te revelamos las peores marcas de toalla femeninas en el mercado, pero ahora te decimos que antes de adquirir cualquiera de estos artículos, debes revisar muy bien que el empaque esté nuevo y no este roto, ya que se pudo haber contaminado el producto del interior con alguna sustancia extraña durante el transporte y almacenamiento.

Estas son las 5 peores marcas de toallitas húmedas

Mujer aseando a un bebe. Foto: vaicomedical.com

Después de realizar varias pruebas como la identificación de fibras, que el contenido neto coincidiera con el marcado en el empaque y algunas otras características, la Procuraduría llego a la conclusión de que, las siguientes presentaciones contiene datos falsos en la etiqueta y otro que no corresponden a lo marcado en el empaque.

Cariñositas con extracto de miel y Chicolastic Classic, son muy delgadas y pequeñas en comparación con la competencia, BioBaby y DODY'S sensitive, aseguran que no contienen alcohol, pero su formulación dice lo contrario y WaterWipes no están hechas de material de calidad, así que no se recomienda el uso de ninguna de estas en bebes.

¿Qué se denuncia en PROFECO?

Cómo consumidos es tu derecho el recibir un producto de calidad, pero si una empresa trata de venderte un artículo que no cumple con los requerimientos mínimos, puedes hacer una denuncia si los precios no son respetados, hay irregularidades en las garantías, características, entrega o en los términos de los servicios.

