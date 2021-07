¿Cómo descargar CURP en PDF?

La CURP en PDF es un formato que puedes obtener de forma fácil y gratuita desde el portal oficial del gobierno, solo necesitas seguir unos sencillos pasos y en cuestión de minutos la podrás descargar digitalmente.

La Clave Única del Registro de Población es un código alfanumérico único de identidad de 18 caracteres utilizado para identificar oficialmente tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos de todo el país y se solicita actualmente para realizar trámites personales.

Si necesitas obtener la CURP gratis en línea y desconoces el proceso, a continuación La Verdad Noticias te comparte toda la información pertinente para obtenerla en formato PDF.

¿Por qué no se descarga el CURP en PDF?

¿Por qué no se descarga la CURP?

En caso de no poder descargar la Clave Única del Registro de Población en PDF y aparezca el mensaje ‘la clave que ingresaste no existe o no está validada’, es necesario contactar o acudir a la Oficina Estatal del Registro Civil, ubicada en la capital de tu entidad federativa donde fue registrado tu nacimiento para que ellos le den seguimiento.

¿Cómo consultar tu CURP?

Para consultar la CURP en internet, basta con seguir lo siguientes pasos en el link del portal de gobierno:

Ingresa en la página web oficial del gobierno. Escribe los datos personales que se te solicitan (Nombre completo, año de nacimiento, sexo y Estado). Da click en buscar. Enseguida te aparecerán todos tus datos de la Curp. Si deseas descargarlo, basta con dar otro click en “descargar” y automáticamente se descargará.

¿Cómo sacar el CURP de una persona solo con el nombre?

Obtener CURP con datos personales

Si desconoces la CURP, conformada por 18 dígitos alfanuméricos, de la persona, también puedes obtener su clave, solo necesitas conocer el nombre completo (Nombres y apellidos correctos), así como su fecha de nacimiento, sexo, y el Estado de nacimiento.

En la imagen se muestra la sección ‘Datos personales’ que deberás elegir para obtener la clave con esta modalidad. Al término de la captura de datos da clic en 'buscar' y posteriormente en ‘descargar’ para obtener la CURP en PDF.

