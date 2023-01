¿Cómo denunciar a una clínica clandestina? Así puedes hacerlo según la Cofepris. Foto: nirmedia.com

Si conoces o escuchas sobre de una clínica clandestina en tu ciudad, advierte de los peligros a tus conocidos, ya que en estos lugares las medidas de higiene son precarias y las instalaciones no son las adecuadas, es por eso que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), revela como hacer la denuncia, ¡sigue leyendo!

En La Verdad Noticias queremos decirte que someterte a cualquier tipo de cirugía estética conlleva serios riesgos, los cuales aumentan si la empresa no está debidamente certificada o quien realza el procedimiento no está calificado, es por eso solo debes acudir a clínicas especializadas para no poner en peligro tu vida.

Hace poco te contamos que las cirugías ya serán reguladas por la Comisión, todo esto con el fin de prevenir la mala praxis y reducir el riesgo en los procedimientos quirúrgicos y de obstetricia, además de que se pretende certificar, capacitar e implementar programas de mejora para todo el personal especializado.

Denuncia clínicas clandestinas siguiendo estos consejos de la Cofepris

Para informar a la Comisión de un sitio ilegal en el que se realicen cirugías plásticas o procedimientos estéticos, debes ingresar a su sitio web y seleccionar el apartado Denuncias, en el que se te pedirá la dirección, nombre del local y un testimonio de víctimas o detalles sobre su operación.

También tendrás que acudir al Ministerio Público y a levantar una denuncia formal, donde tienes que señalar que ya hiciste un reporte ante la Comisión, de acuerdo con Bertha Lujan, Comisionada de Operación Sanitaria, quien dijo que este delito debe ser denunciado ante la Fiscalía porque es un riesgo para la vida de los pacientes.

¿Qué negocios regula COFEPRIS?

Este organismo es el encargado de la regulación, control y vigilancia de medicamentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, alimentos y suplementos, así como de emitir registros sanitarios, permisos sanitarios, certificados, avisos de funcionamiento y de responsable sanitario y licencias sanitarias.

