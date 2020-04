¿Cómo denunciar a quien no respeta la cuarentena en la CDMX?

A pesar de la gravedad que vivimos derivado por la pandemia del coronavirus Covid-19, muchas personas no están respetando las medidas establecidas por la Secretaría de Salud federal para evitar que los contagios aumenten, y continúan sus actividades con normalidad, incluso hay quienes llegan a realizar convivios donde se reúnen más de 10 personas.

Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Procuraduría Social (Prosoc), encargada de vigilar la convivencia entre condominios en la CDMX, ha solicitado denunciar a aquellas personas que no están acatando las recomendaciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia, en la que se resalta no tener o asistir a reuniones y el lavado constante de manos.

¿Cómo denunciar a quien no respeta la cuarentena en la CDMX?

De acuerdo con los datos que presentaron las autoridades, del 30 de marzo al 7 de abril, atendieron 130 quejas contra vecinos que realizaban fiestas o reuniones con más de 10 personas. Así que si tus vecinos no respetan las medidas de cuarentena, puedes denunciarlos por el bien de la sociedad.

¿Cómo realizo la denuncia?

La Prosoc proporcionó una lista de números de emergencia a los cuales puedes reportarlos, para que una autoridad se presente en el lugar y los exhorte a concluir la reunión.

Pueden contactarse con personal de la dependencia a través de sus redes sociales, ya sea Twitter o Facebook, o llamar al 5551-28-52-20 y 5551-28-52-31.

Y para que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acuda a disolver la fiesta o reunión, el número al que hay que marcar es el 911 y explicar que existe una fiesta en plena cuarentena.

¿Serán multadas las personas que no respeten la cuarentena?

De acuerdo con el titular de la Prosoc, Patricia Ruiz Anchondo, las personas que realicen estas fiestas o reuniones no serán acreedores a alguna multa, “esa es facultad de la jefa de Gobierno, en cuanto ella crea que es conveniente emitir una medida sancionatoria, entonces ya procedería y se sancionara, pero mientras ella no tome esa decisión nosotros no podemos hacer eso, aunque una vez que se publiquen podemos ejercer más presión con los desobedientes”, dijo.

MUY IMPORTANTE



Recomendaciones sanitarias para prevenir contagios por COVID 19 en condominios y unidades habitacionales.



Apoya a tus vecinos, imprímelo y pégalo en tu edificio o unidad habitacional, Muchas Gracias. #SanaDistancia



Patricia Ruiz Anchondo @anchondop pic.twitter.com/Lt9jgd7Q40 — Procuraduría Social de la CdMx (@ProsocCDMX) March 24, 2020

Te puede interesar: Alcalde de Montemorelos perifonea “Quédate en Casa” en una carroza fúnebre

Indicó que aunque ya se emitieron las recomendaciones tanto por la Agencia de Protección Sanitaria y la Prosoc, y se han puesto en distintos lugares de las unidades, el próximo 14 de abril estarán publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para que el protocolo sea ley y este vigente mientras dure la emergencia sanitaria para evitar el contacto directo y con ello la propagación de covid-19.