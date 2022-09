¿Cómo actualizar las huellas dactilares de mi INE para poder realizar trámites?

Tener la credencial de elector del Instituto Nacional Electoral (INE) actualizada es de gran importancia, pues si tus huellas dactilares o tus datos no están al día, es probable que no puedas realizar algunos trámites, entre ellos bancarios, por eso en La Verdad Noticias te revelamos cómo actualizarla.

Un claro ejemplo de lo que pasa si no tienes tus huellas dactilares actualizadas es lo que le sucedió a Monserrat, quien trabaja como mesera y no lograba tramitar una tarjeta de crédito debido a que sus huellas no estaban actualizadas en el INE.

“Intenté sacar una tarjeta bancaria, pero me pedían las huellas. Mis huellas, por el tipo de trabajo que tengo, no son muy legibles, me hicieron venir a renovar mi credencial de elector, también aquí casi no pasaban”, reveló la joven.

Por su parte, Marco Antonio Cruz, vocal del Registro Federal de Electores del Instituto indicó que los bancos corroboran la identidad de los usuarios a través de un cruce de datos, motivo por el cual es importante que las personas tengan actualizadas sus huellas.

“Ellos hacen una consulta a nuestra base de datos del padrón electoral, con datos o con huellas que ellos obtienen. La respuesta del INE es una respuesta binaria de un sí o un no”, explicó.

¿Cómo actualizo las huellas dactilares de mi credencial?

Es importante actualizar tus huellas dactilares en el INE

Para hacer la actualización de tus huellas dactilares o tus datos, tienes que solicitar una renovación de tu credencial de elector, para ello solo debes realizar los siguientes pasos:

Solicita una cita en el Instituto a través de la página https://app-inter.ife.org.mx/siac2011/citas_initCapturaCitas.siac

Acude al módulo seleccionado en la fecha y horario indicado

Lleva los documentos solicitados

Al llegar al módulo deberás llenar una solicitud digital con los datos registrados en tus documentos.

Pasa con un asesor para que tome tus huellas dactilares y la fotografía

El último paso es acudir a recoger tu credencial de elector en la fecha que te indiquen.

¿Qué se necesita para sacar la INE?

Los documentos solicitados deberán ser originales.

Para solicitar tu credencial de elector por primera vez o para renovarla, solo debes llevar a tu módulo tres documentos:

Documento de identidad: acta de nacimiento.

Identificación con fotografía: Cartilla del Servicio Militar Nacional, pasaporte, cédula profesional, licencia o permiso para conducir.

Comprobante de domicilio: Recibo de pago de impuesto predial, recibo de luz, recibo de agua; recibos de pago de telefonía, estados de cuenta bancarios.

Cabe indicar que los tres documentos anteriores los debes llevar en original para así poder renovar tu credencial de elector y actualizar las huellas o los datos de tu credencial de elector del INE.

