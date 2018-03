Redacción/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Comienzan las muestras de apoyo a México tras el sismo de 7.2 grados Richter que estremeció una vez más al país. El fuerte sismo registrado esta tarde en diversas partes de México, provocó el colapso en edificios de la capital mexicana y de estados donde también sintieron la fuerza de la naturaleza. Este sismo se presenta justo en el aniversario 32 del devastador terremoto de 1985.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.