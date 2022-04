Comerciantes no votarán en consulta de Revocación de Mandato, "perdemos el día"

En Saltillo, Coahuila, decenas de comerciantes de Arteaga en la Alameda, se negaron rotundamente a acudir a votar en la consulta ciudadana de la Revocación de Mandato, pues para esto, se ven obligados a abandonar sus respectivos negocios, además de que se dicen molestos, pues “ningún apoyo les fue otorgado durante la pandemia”.

En La Verdad Noticias dimos a conocer cuando se abrieron las casillas para la consulta, pues desde hace algunos días, el INE reveló que los votantes podrían participar desde las 8 de la mañana de este domingo 10 de abril.

Uno de los comerciantes entrevistados señaló mientras instalaba su puesto, que mientras reparten dinero a quienes no trabajan ni estudian, otros como él, vieron su situación muy complicada durante la pandemia.

“A mí nadie me perdonó una renta. No me dieron para la gasolina, el agua o la luz, nosotros di un apoyo allá dónde era INDESOL”.