Comerciantes de Puebla en contra del nuevo confinamiento por COVID-19

El confinamiento no es una buena estrategia para disminuir los contagios de Covid-19, señaló el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico de Puebla, José Juan Ayala Vázquez, pues recordó que en el primer cierre de actividades los casos del nuevo coronavirus continuaron y únicamente se perdieron empleos formales que a la fecha no han podido recuperarse.

Y es que como informamos oportunamente en La Verdad Noticias, el Gobierno de Puebla anunció que a partir de este lunes habrá cierre de comercios y un nuevo confinamiento ante el repunte de casos de Covid-19, por lo que sólo funcionarán los establecimientos considerados esenciales.

Comerciantes de Puebla en contra del nuevo confinamiento por COVID-19

Comerciantes protestarán contra el confinamiento

Por esta razón, Ayala Vázquez señaló que los diferentes representantes de las cámaras empresariales analizan manifestarse para que las autoridades locales los escuchen y les permitan funcionar bajo las medidas sanitarias, pues advirtió “abrimos o morimos”.

“Es insostenible este confinamiento y sobre todo el freno a la economía. Hemos visto que no sirve de nada, porque desde el primer confinamiento el gobierno de la Ciudad no hizo nada para retirar a los ambulantes, al contrario, le dio manga ancha y estos son los resultados de altos contagios y en nuestro sector no tenemos trabajadores enfermos del Covid-19”, dijo.

El presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico de Puebla reconoció que es un tema de salud, pero la autoridad también debe analizar que de seguir con el confinamiento “se avecina un problema social, toda vez que en próximos días comenzarán los despidos masivos”.

Por ello, recalcó que el gobierno del estado tiene que implementar una mejor estrategia para contener los contagios del virus, debido a que el cerrar la economía no dio resultado en la primera etapa de la contingencia sanitaria y sostuvo que el ayuntamiento los dejó solos.

Te puede interesar: Puebla, municipio con más muertes de COVID-19 en México

Los negocios establecidos continuamos cerrados, luchando por sobrevivir mientras el ayuntamiento de Claudia Rivera da preferencia a los ambulantes en la 5 de Mayo, 16, 18 poniente y periferias de la ciudad.@CoparmexPuebla @PueblaCanirac @olgamj @feppcom @CCEPuebla @ccomerciantes pic.twitter.com/zZ1aSO5xpb — Turismo Puebla (@Pue_turismo) January 8, 2021

Ayala Vázquez indicó que el comercio tiene la necesidad de trabajar, por ello mantendrán un diálogo con la autoridad estatal, pero si no tienen una respuesta favorable tomará una medida más drástica.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndosse por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.