Colorean zona peatonal del Zócalo de la CDMX

Si no te ha dado, si no has conocido a nadie infectado... no quiere decir que no exista, #ProtégeteYProtegeALosDemás.



La pandemia no ha terminado y es responsabilidad de todas y todos bajar los contagios y hospitalizaciones por #COVID19.



Juntas y #JuntosVamosASalirAdelante �� pic.twitter.com/nst5dqmqW6