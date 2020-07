Colocan estatua de Cristo Redentor sobre zona arqueológica de Veracruz

Una organización política y un grupo de residentes locales colocaron una gran estatua religiosa en la cima de una pirámide prehispánica en el estado de Veracruz el mes pasado, a pesar de que la antigua estructura está protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El evento ocurrió el 18 de junio en la zona arqueológica de Lomas del Manantial en el municipio de Tierra Blanca, cuando el político local y ex candidato a la alcaldía Manuel Dimas Cristóbal y un grupo de vecinos colocaron una gran estatua de Cristo Redentor en el sitio.

Con la ayuda de una grúa y una docena de trabajadores, instalaron la estatua de hormigón de cinco metros en la parte superior de las ruinas arqueológicas conocidas localmente como "El Cerrito", el sitio de los rituales indígenas de hace mucho tiempo.

Los participantes publicaron imágenes en las redes sociales de la instalación de la estatua, alegando que estaban defendiendo las "tradiciones mexicanas".

Sin embargo, otros denunciaron rápidamente sus acciones y se presentó una queja ante el INAH con respecto a la colocación de la estatua sin autorización.

Así colocaron los habitantes la estatua del Cristo Redentor sobre la zona arqueológica de Veracruz.

Algunos lo calificaron de aberración, otros una recurrencia de la conquista española, ya que denunciaron desfigurar una pirámide prehispánica con una estatua católica.

INAH pide que se retire Cristo Redentor de pirámide prehispánica

El INAH envió una carta al alcalde pidiéndole que retire la estatua del área, que está protegida por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.

Te puede interesar: Cancún: Las seis zonas arqueológicas mayas de la zona hotelera

Además, INAH aclaró que los residentes no tienen permiso para modificar el área de ninguna manera, y solicitó una garantía de que no vuelva a ocurrir nada similar. Las autoridades locales no han cumplido con esta solicitud y el Cristo Redentor sigue en pie.