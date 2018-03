Colapsan en CDMX edificios de un año de antigüedad

Media decena de edificios en la delegación Benito Juárez, construidos hace menos de un año, resultaron con fuertes daños tras el sismo del 19 de septiembre y hoy se encuentran catalogados como inhabitables por autoridades capitalinas.

Eliza Martín compró su departamento de dos millones de pesos en Elite Aparments, en el 418 de Eje Central Lázaro Cárdenas, hace menos de tres meses.

El edificio era tan nuevo que aún faltaban por ocuparse 12 de 21 unidades. Pero hoy Eliza, como el resto de los pocos vecinos que ya se habían mudado, ha perdido su hogar. La torre no tiene más de 100 días de inaugurada y el daño a su estructura fue catalogado por la delegación como irreparable.

“Es un edificio que nos gustó, y al mes, con una catástrofe natural, está casi reventado, no podemos subir por nuestras cosas porque Protección Civil nos acaba de decir que las escaleras no aguantan ni el peso de una persona y la constructora ni siquiera ha aparecido”, dijo.

El edificio colindante, en el número 422, también tiene menos de un año de haber sido construido. Sufrió daños tan severos que la mayoría de sus habitantes optaron por desalojarlo.

Estos dos casos no son únicos y se repiten por toda la delegación. Una investigación de El Financiero Bloomberg muestra que el 17 por ciento de los edificios declarados inhabitables en Benito Juárez a consecuencia del terremoto son nuevos o de muy reciente construcción.

Tras recorrer durante 48 horas una a una las edificaciones dañadas y platicar con sus ocupantes, fue posible constatar que el efecto del sismo resultó desproporcionado en construcciones posteriores al 2000.

En total, seis edificios con menos de una década de existencia –algunos de ellos solo con meses-, yacen hoy muy afectados en su integridad estructural, de acuerdo a un listado proporcionado por la delegación Benito Juárez y corroborado por este diario.

Entre los más recientes considerados inhabitables por Protección Civil se hallan los siguientes construidos en 2016: el 550 de Calzada de Tlalpan y 117 de Emiliano Zapata y el 56 de Antillas, en el residencial San José, desarrollado por la empresa Canada Building Group.

En éste último, se colapsó una cuarta parte del edificio. Fallecieron dos personas. Esto, pese a que el inmueble tenía solo nueve meses de edad.

Francisco Zarazúa, uno de sus habitantes, dijo que la constructora les prometió un “edificio nuevo, diseñado con lo último en tecnología, resistente, ecológico y autosustentable, con paneles solares gigantes en el techo”.

Los departamentos tenían un costo de hasta tres millones de pesos. En la estela del desastre, ahora surgen errores en su construcción. “Los ingenieros y directores residentes de Obra que vinieron (a revisar las ruinas) nos dijeron que tiene deficiencias en el diseño y en la ejecución de la construcción, como tal en los colados, en los pisos, en las mallas, que hay fallas en las varillas, son cosas que nos comentaron a primera vista.”, señaló Zarazúa.

En esa misma colonia, el edificio 90, ubicado entre Bretaña e Irolo, se colapsó durante el sismo. Los vecinos de la zona aseguran que la inmobiliaria recientemente le había agregado tres pisos.

Otro de los edificios que quedó inhabitable es el inmueble Porta Tlalpan, ubicado en la calzada de Tlalpan número 550. El complejo habitacional está conformado por 5 torres de 7 niveles y cuenta en total con 223 departamos, con 60 metros cuadrados aproximadamente. Fue diseñado por el grupo Serrano Monjaraz Arquitectos.

Los vecinos afirmaron que, según los peritajes preliminares, el edificio no corre riesgo de colapsarse. Sin embargo, cuenta con severos daños por lo que no pueden habitarlo, y señalan que hasta ahora la constructora no los ha buscado, ni ha dado la cara.

En su edición del lunes, El Financiero informó que en la Ciudad de México se tiene un conteo preliminar de 2 mil 288 inmuebles con daños. De ellos, entre 200 y 500 podrían estar en riesgo de colapso, según el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente.

