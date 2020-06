Colapsa sistema de salud en Chiapas por COVID-19; ya no caben los enfermos

Los hospitales de Chiapas destinados para atender a los enfermos de coronavirus han reportado su límite de capacidad, luego de que en los últimos días, el número de casos confirmados de COVID-19 incrementaran considerablemente, aseguró Jesús Espinosa de los Santos, secretario general de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud.

En entrevista a los medios de comunicación, el líder sindicalista añadió que hasta el momento, 622 médicos de todo el estado han dado positivo a la prueba de coronavirus, lo cual, dijo, demuestra el fracaso de la estrategia de las autoridades contra la pandemia.

“Se los dijimos que iba a suceder. Chiapanecos que están haciendo cola para la atención, los vemos trasladándose de un hospital a otro y además que vemos que les dan tratamiento en su domicilio y no tienen un seguimiento y de manera individual tienen que estar buscando tanques de oxígeno”, apuntó.

De acuerdo con Espinosa, la Secretaría de Salud falló al momento de no establecer un plan adecuado a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, pues el planteamiento local está al margen de la ciencia, es política; así como suspender actividades y dejar ir estudiantes y personal sin antes brindarles información sobre el virus, lo cual originó en el colapso del sistema de salud.

Los hospitales en Chiapas reportan su máxima capacidad.

Aseguran gasto innecesario en hospitales móviles de Covid-19

Añadió que la reconversión hospitalaria hubiera salido más barata si los nosocomios hubieran sido reabastecidos y reforzados, en vez de crear unidades móviles como la del Centro de Convenciones, pues en muchos de esos espacios de paga una mensualidad de hasta 250 mil pesos mensuales.

"En los espacios adaptados, no había red de gases, a diferencia de los hospitales, y es ésta una de las razones por la cual podría estar colapsado el sistema, porque no pueden montar más camas con ventiladores, esto ha traído como consecuencia llevar pacientes a nosocomios que no tienen reconocimiento de atención a contagiados de coronavirus", manifestó.