Cofepris emite alerta sanitaria contra cinco productos de dudosa procedencia

La comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios emitió una alerta para informar a la población sobre una lista de cinco productos de dudosa procedencia, de los cuales no se puede comprobar su origen y por lo tanto no se recomiendan al consumidor.

De acuerdo a la lista, los productos pertenecen a una línea de vitaminas y suplementos alimenticios para aliviar o mejorar ciertos aspectos del metabolismo, sin embargo podrían resultar bastante dañinos, lo que incluso podría significar su retiro indefinido del mercado.

En la cuenta de Twitter de la Cofepris, se liberó la lista de los artículos que representan un riesgo para la salud del consumidor debido a que no se conoce el contenido verdadero de sus ingredientes, y por esta razón no son aptos para el consumo.

Cofepris emite alerta sanitaria contra productos medicinales

De acuerdo a la información que recopilamos en La Verdad Noticias, los productos de la lista son 365 skinny high intensiva, Cicatrisan plus max, Osteo sin max, Riñón vida plus max y Pulmo calcio, los cuales pertenecen a una misma línea de farmacéuticos.

En el aviso se establece que debido a que ninguno de estos cinco productos cuenta con estudios que garanticen su seguridad no debes ser comercializados, distribuidos o publicitados, por lo que serían retirados del mercado, como sucedió con los vapeadores después de que la Cofepris y Conadic emitieron una alerta sanitaria sobre este artefacto.

Productos reprobados por la Cofepris serán retirados del mercado

Los productos ya no pueden circular en el país

La mayoría de estos productos son suplementos alimenticios que presuntamente ayudan con la pérdida de peso y para fortalecer los huesos, los cuales son ingeridos como cápsulas, sin embargo sus componentes no son de una procedencia confiable y más que resolver malestares del cuerpo, podrían empeorarlos.

Por el momento no se sabe si habrá sanción para los productores de dichos medicamentos, los cuáles no cuentan con el registro sanitario de la Cofepris y debido a su alerta es probable que no lo consigan si no verifican el origen de sus ingredientes.

