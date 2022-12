Cofepris detectó 11 nuevos distribuidores de medicamentos irregulares en 2022

En el transcurso del 2022, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectó durante sus labores de vigilancia que se llevan a cabo en México, once nuevos distribuidores de medicamentos que incumplen con lo dispuesto en la legislación actual.

De acuerdo con el reporte de la institución, los lugares donde se hallaron estos once distribuidores irregulares se distribuyen en diversas entidades de la República Mexicana, siete están en Tabasco, dos en la capital del país, uno en Guanajuato y el otro en el Estado de México.



“Las faltas presentadas por estos establecimientos consisten en no contar con Aviso de Funcionamiento y no fue posible constatar las condiciones sanitarias, debido a que el personal de Cofepris no tuvo acceso al inmueble”, se lee en el comunicado de Cofepris.

Cofepris irregularidades en 11 distribuidores de medicamentos

Este año fueron diversos los medicamentos detectados como falsos

Asimismo, estos no cuentan con un apropiado almacenamiento y conservación de medicamentos, por lo que no cumplen con la normatividad acordada. En tanto, otros posiblemente operan en la clandestinidad, ya que han dado de baja sus Avisos de Funcionamiento.

La autoridad sanitaria pidió a los compradores de medicamentos y otros insumos para la salud, comprobar que los distribuidores tengan Aviso de Funcionamiento y responsable sanitario, licencia, y otros archivos legales que aseguren que los productos tengan calidad y seguridad.

Te puede interesar: Bajo ‘lupa’ de Cofepris 25 establecimientos estéticos, obstétricos y quirúrgicos

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la Cofepris enfatizó que continuará con la vigilancia sobre productos y establecimientos de consumo humano, y ratificó su responsabilidad con la salud de la ciudadanía. Al igual, aconsejó a la población a denunciar a las empresas, clínicas, hospitales, medicamentos u otros productos que lleguen a significar un riesgo sanitario.

A través de la página de Cofepris en el apartado de denuncias sanitarias, la ciudadanía puede realizar sus denuncias. También al número telefónico 800 033 5050. O de manera directa en las oficinas de los Centros Integrales de Servicios, los cuales se localizan en toda la república mexicana.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram