Cofepris autoriza uso de emergencia de vacuna de Sinopharm contra COVID-19

La vacuna contra COVID-19 de Sinopharm fue autorizada para su uso de emergencia en México por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En un comunicado, el regulador sanitario difundido este jueves 26 de agosto aseguró que “el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para ser aplicado”.

La autorización a la vacuna de Sinopharm, aprobada por 60 agencias reguladoras en el mundo, se suma a las ocho que han sido otorgadas por la Cofepris para su uso de emergencia en el país.

Opinión favorable para la vacuna Sinopharm

Cofepris informó sobre la autorización en un comunicado.

El Comité de Moléculas Nuevas (CMN) sesionó el 23 de agosto para discutir sobre el uso de esta vacuna, que recibió por unanimidad una opinión favorable para su aplicación contra COVID-19.

“Después de integrar la opinión del CMN, la solicitud de autorización para uso de emergencia fue presentada a la Comisión de Autorización Sanitaria, donde personal especializado analizó de los expedientes, certificando que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para ser aplicado“, declaró la Cofepris.

Las otras vacunas aprobadas contra el coronavirus en México son: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, CanSino Biologics, Sputnik V, Sinovac, Covaxin, Janssen y Moderna.

Cofepris recordó que como agencia sanitaria de referencia, calificada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sus decisiones son reconocidas por otros países en la región, “por lo cual no todas las vacunas aprobadas para uso de emergencia son utilizadas en territorio nacional”.

¿De dónde es Sinopharm?

Esta fue la primera vacuna aprobada en China.

Se trata de una vacuna de origen Chino, y es producida por el Beijing Institute of Biological Products Co Ltd. Ha demostrado una eficacia del 86 % contra infecciones por COVID-19. Fue aprobada por la OMS el 7 de mayo de 2021.

Según los análisis, Sinopharm presenta un resultado de 99 % de seroconversión de anticuerpos neutralizantes y 100 % de efectividad en la prevención de casos moderados y severos de enfermedad por coronavirus. La Verdad Noticias.

